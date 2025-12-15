Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Futbol Kulüpleri Birliği başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Futbol Kulüpleri Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC Futbol Kulüpleri Birliği başkanı ve beraberindeki heyeti görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

KKTC Futbol Kulüpler Birliği başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Tufan Erhürman’a görevinde başarılar diledi.

Kabulde ayrıca Cumhurbaşkanı Erhürman’a ziyaret anısına plaket takdimi yapıldı.