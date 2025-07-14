Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Lefkoşa ve çevresinde sayıları zaten oldukça sınırlı olan bisiklet yollarının da duyarsız sürücüler tarafından işgal edilmesinden dolayı hem öfke hem de hayal kırıklığı içinde olduklarını dile getirdiler.

Vatandaşlarımız, uzun uğraşlar ve talepler sonucu yapılan birkaç bisiklet yolunun da sürekli olarak araçlar tarafından park alanı gibi kullanıldığını belirterek, “Zaten şehirde doğru düzgün bisiklet yolu yok. Olanı da arabalar kapatınca, bisiklet süren insanlar ya kaldırıma çıkmak zorunda kalıyor ya da araçlarla iç içe, can tehlikesi içinde yolda ilerliyor” diyerek duruma tepki gösterdiler.

Bisiklet kullanıcılarının hem ulaşım hem de spor amaçlı yolları kullandığını hatırlatan vatandaşlarımız, bu yolların kesintiye uğramasının ciddi güvenlik sorunlarına yol açtığını vurguladılar. “İnsanları araçsız ulaşıma teşvik edeceğimize, var olan yolları bile koruyamıyoruz. Bu nasıl bir zihniyettir?” diyerek hem denetimsizlikten hem de sürücülerin duyarsızlığından yakındılar.

Yetkililerin bu soruna artık kulak tıkamaması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, “Her yere tabelalar dikiliyor ama denetim yok. Ceza yazılmadıkça bu yollar hep araçlarla dolacak. Sonra da neden kimse bisiklet sürmüyor diye soruyoruz” diyerek hem daha fazla bisiklet yolu yapılmasını hem de mevcutların etkin şekilde korunmasını talep ettiler.