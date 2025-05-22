Küresel ölçekte jeopolitik belirsizliklerin, yüksek enflasyonun ve finansal dalgalanmaların etkili olduğu 2024 yılında, Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen özel sermayeli bankalarından Creditwest Bank, yılı güçlü finansal sonuçlar ve stratejik başarılarla tamamladı. Banka, 2024 faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaşırken, sadece finansal alanda değil, toplumsal sorumluluk, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma açısından da dikkat çeken bir yılı geride bıraktığını duyurdu.

Genel Müdür Mazher Zaheer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“2024 yılı, dünya genelinde ekonomik baskıların arttığı, yapay zekâ ve dijitalleşmenin hız kazandığı bir yıl oldu. Biz Creditwest Bank olarak, şeffaflık ve stratejik öngörüyle hareket ederek bu zor dönemi başarıyla yönettik. KKTC’nin ekonomik direncine katkı sunduk, müşterilerimizin yanında olduk ve geleceğin dijital vizyonuna yatırım yapmaya devam ettik.”

Zorluklarla Geçen 2024 Ekonomisine Karşı Etkin Stratejiler

2024 yılında dünyada Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmalar, enerji arz güvenliği sorunları ve ABD-Çin teknoloji savaşı küresel piyasaları olumsuz etkilerken,

Türkiye ise enflasyonla mücadele, kredi daralması ve kur istikrarını sağlama amacıyla parasal sıkılaşma politikalarına yöneldi.

KKTC ekonomisi ise artan ithalat maliyetleri, döviz kuru baskısı ve enflasyon karşısında kırılgan bir görünüm sergiledi.

Creditwest Bank, bu zorluklara karşı müşterilerine sunduğu yeni nesil finansal ürünler, erişilebilir kredi çözümleri ve dijitalleşme yatırımlarıyla ekonomik istikrarın destekleyicisi oldu.

Mazher Zaheer konu ile ilgili olarak “Döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı risk yönetimi sistemlerimizi güçlendirdik. Tarım ve üretim sektörlerini destekleyerek ülkenin ithalata bağımlılığını azaltmayı hedefledik. Aynı zamanda, finansal okuryazarlık projelerimizle toplumun bilinçlenmesini teşvik ettik.” dedi.

9.5 Milyar TL Yeni Kredi Kullandırımı ile Reel Sektöre Güçlü Destek

2024 yılı boyunca 9.5 milyar TL tutarında yeni kredi kullandırımı gerçekleştiren banka, reel sektöre ve bireysel müşterilere yönelik çözümlerle öne çıktı. Tarım, hayvancılık, eğitim, turizm ve inşaat sektörleri özelinde özelleştirilmiş kredi modelleri ile ülke kalkınmasına katkı sunuldu.

Desteklenen başlıca projeler, İlk Evim Konut Kredisi, Kredi Garanti Fonu Destekli KOBİ Kredileri, Faiz Destekli Tarım ve Traktör Kredileri, Cyprochips ve Patates Üreticileri Birliği ile ortak projeler olarak belirtildi.

Mazher Zaheer “Gıda üretiminin kritik hale geldiği bu dönemde, yerli üreticiyi desteklemek en temel sorumluluklarımızdan biridir.” diye konuştu.

Teknoloji ve Dijitalleşme ile KKTC'nin Geleceğine Yatırım

KKTC’nin 2024 yılı vizyon projeleri arasında yer alan e-Devlet altyapısının güçlendirilmesi, finansal sistemlerin dijital dönüşümü ve yerli dijital çözümlerin yaygınlaştırılması süreçlerine Creditwest Bank aktif destek sundu.

Creditwest Bank, 2024 yılında Local Pay mobil ödeme sisteminin arayüzü yenilendi. West Notifier ile 7/24 TL ve döviz transferi hizmete sunuldu. QR Kod ile Para Gönderme sistemi KKTC’de ilk kez uygulandı.3 milyon adet kağıt tasarrufu sağlanarak sürdürülebilirliğe katkı verildi. ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Sertifikası ile güvenlikte öncülük edildi.

Mazher Zaheer bankanın teknolojik gelişmeleri ile ilgili olarak “Dijitalleşmenin kamusal alanda yaygınlaşması için özel sektörün güçlü katkısı gerekir. Biz bu süreçte liderlik etmeye devam ediyoruz.” dedi.

Sosyal Sorumluluk Projeleri ile Topluma Değer

2024 yılında hayata geçirilen sosyal projelerle bankanın sadece ekonomik değil sosyal sorumluluk bilinci de ön plana çıktı. Creditwest Ormanı ile çevresel farkındalık, 30 öğrenciye burs desteği ile eğitime katkı, kadın üreticilere 500.000 TL hibe ile üretimde toplumsal eşitlik desteklendi.

Müşteri ve Çalışan Memnuniyetinde Zirve

Creditwest Bank 2024 yılında müşteri memnuniyet skorunu %90, Çalışan memnuniyet oranını ise %92’ye yükseltti. Çalışanlarına 3.600 saatlik çalışan eğitimi sağlayıp, sağlık sigortası, yemek desteği ve kariyer gelişim imkanları sundu.

Mazher Zaheer konu ile ilgili olarak “İnsan gücüne yatırım yapan her kurum, geleceğe daha güçlü adımlar atar. Bizim başarımızın kalbinde insan var.” diye konuştu.

“Yenilikle Büyüyoruz, Güvenle İlerliyoruz”

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“2024 yılı, bize sadece zorlukları değil, aynı zamanda büyümeyi ve dönüşümü de öğretti. Biz, elde ettiğimiz başarıları sadece bir sonuç olarak değil, KKTC’nin geleceğine katkı olarak görüyoruz. Dijitalleşen, üreten ve değer yaratan bir ekonomi için üzerimize düşen rolü kararlılıkla üstlenmeye devam edeceğiz.”