Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, akaryakıt fiyatlarındaki düzenleme yürürlüğe girmeden yakıt satışını durduran iki istasyona yasal ihtarda bulundu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy yazılı açıklamasında, 171 Tüketici Hattı’na gelen ihbarları dikkate alarak söz konusu istasyonların uyarıldığını belirtti.

İlk defaya mahsus olmak üzere yalnızca ihtarda bulunulduğunu kaydeden Taçoy, bundan sonra benzer durumların tespiti halinde doğrudan cezai işlem uygulanacağını vurguladı.

Bu tür yaklaşımları kesinlikle görmezden gelmeyeceklerini ifade eden Taçoy, tüketicilerin korunmasına ilişkin mevzuatı kararlılıkla uygulayacaklarının altını çizdi.

Bakan Taçoy, vatandaşları karşılaştıkları benzer olumsuzlukları 171 Tüketici Hattı aracılığıyla bakanlığa bildirmeye çağırdı.