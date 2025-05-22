Yakın Doğu Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Akademik Yükseltme Töreni, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. Törende, 64’ü yardımcı doçent, 24’ü doçent ve 19’u profesör olmak üzere 100’ün üzerinde akademisyen atama belgelerini aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan tören, Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisi ile devam etti. Ardından yapay zeka tabanlı akademisyen Ai. Prof. DUX’ın günün anlamına ilişkin konuşması yayımlandı. Yoğun katılım ile gerçekleşen törenin açılış konuşmalarını; Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gerçekleştirdi.

Akademik Yükseltme Töreni’nin ardından Cumhurbaşkanı Tatar tarafından açılışı yapılan “Güzel Sanatlar Nisan Sergisi” de sanatseverlerle buluştu. Farklı disiplinlerden seçkin eserlerin yer aldığı sergi, üniversitenin kültür ve sanat alanındaki zenginliğini gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Yakın Doğu Üniversitesi, yalnızca bir eğitim kurumu değil; bilim, sanat ve teknolojiyle şekillenen ayrı bir dünyadır.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin akademik gücü ve bilimsel çalışmalara öncülük eden yapısıyla KKTC’nin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu üniversitede büyük bir emek, disiplinli bir çalışma ve özveri var” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bugün bu kurum, bilim, sanat ve teknolojiyle şekillenen ayrı bir dünyaya dönüşmüştür” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tatar, “Yapay zeka henüz dünya gündeminde bu kadar öne çıkmamışken, bu kampüste bir inovasyon merkezi kuruldu. Bu, yalnızca teknolojik bir yatırım değil; aynı zamanda ileriye dönük güçlü bir vizyonun da göstergesidir” diyerek üniversitenin çağın ilerisinde hareket ettiğine dikkat çekti.

Bu yıl KKTC’de düzenlenen TEKNOFEST finallerinde 5 projeyle yarışarak iki şampiyonluk kazanan Yakın Doğu Üniversitesi’nin başarısının altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin ülkemizi başarıyla temsil etmesi, gurur duyduğumuz bir başka örnektir” dedi. “Dünyada arkanızda bir eser bırakabiliyorsanız, bilgilerinizi insanlarla paylaşabiliyor ve onlara dokunabiliyorsanız, bu çok büyük bir değerdir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bugüne dek gerçekleştirdiği tüm çalışmaları gönülden takdir ettiğini ve başarılarının artarak devam etmesini dilediğini ifade etti.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Yükseltilen her akademik unvan, geleceğe atılmış güçlü bir adımdır!”

Bilim ve sanatın rehberliğinde ilerleyen bir üniversite olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, üniversitelerin yalnızca bilgi üreten değil, toplumsal gelişime yön veren kurumlar olduğunun altını çizdi. Akademik yükselme başarısı gösteren akademisyenlerin hem üniversitenin hem de KKTC’nin bilimsel gücünü artırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Günsel, “Kıymetli akademisyenlerimiz, bilgiye ve bilime adanmışlıklarının karşılığını yeni unvanlarıyla aldı. Her biri, bilimin ışığını yalnızca üniversitemize değil, tüm topluma yayan birer bilim neferidir” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel ve sanatsal üretimi uluslararası platformlara taşıyan bir vizyonla hareket ettiğini kaydeden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, bu yaklaşımın son yıllarda üniversitenin elde ettiği akademik başarılarla da tescillendiğini söyledi. Prof. Dr. Günsel konuşmasını, “Bugün burada yükseltilen her akademik unvan, geleceğe atılmış sağlam bir adımdır. Her sanat eseri, toplumsal belleğimizin bir parçasıdır. Ve bu salon, üniversitemizin akademik ve kültürel anlamda ne kadar güçlü bir vizyona sahip olduğunun en canlı kanıtıdır. Bu özel günün üniversitemiz, ülkemiz ve tüm insanlık için daha aydınlık bir geleceğin kapılarını aralamasını diliyorum” sözleriyle tamamladı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Gelecek, onu sadece öngörenlerin değil; anlamlandırıp şekillendirebilenlerin olacaktır.”

“Bilimin, bilim insanlarının ve üniversitelerin geleceğini şekillendirirken, yaşadığımız çağın gerçeklerini iyi kavramalı, buna uygun stratejiler geliştirmeliyiz” ifadelerini kullanan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise bu stratejilerin yalnızca bireysel değil; kurumsal ve ulusal düzeyde de bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini belirtti.

Günümüzde sahte bilimin ve komplo teorilerinin fazlasıyla yaygınlaştığını belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bana göre en ciddi tehdit, bilimin felsefeyle bağının kopma noktasına gelmiş olması. Bu kopuş, bilimin hayatı dönüştürme gücünü zayıflatıyor” dedi. Bilimsel bilgiye ulaşmanın kolay olduğu bir çağda yaşadığımızın altını çizen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; hurafelere inanmanın sadece bilgisizlikten değil, aynı zamanda dikkat çekme ve etkileşim kazanma isteğinden kaynaklandığını vurguladı.

Bu kapsamda, güçlü ve vizyoner kurumlara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bilimsel üretimi ve düşünsel derinliği teşvik eden, akademik özgürlüğü savunan, etik değerleri ödünsüz koruyan kurumlar çok önemlidir. Yakın Doğu Üniversitesi olarak biz bu kararlılığa ve liderliğe sahibiz” dedi. “Gelecek, onu sadece öngörenlerin değil; anlamlandırıp şekillendirebilenlerin olacaktır” ifadelerini kullanan Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bu duygularla, akademik yükseltilmeleri onaylanan tüm değerli öğretim üyelerimizi kutluyor; bilimsel üretimleri ve entelektüel katkıları için teşekkür ediyorum” dedi.