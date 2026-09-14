Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı ekipler ülke genelinde piyasadaki ürünlere yönelik fiyat denetimi başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un talimatıyla başlayan denetimlerde ilk olarak kırtasiye malzemeleri ile araçlarda bulunması gerekli olan yangın söndürme tüplerinin satış fiyatları tespit edildi.

Söz konusu malzemelerin alım fiyatlarına ilişkin resmi belgelerin temin edilmesiyle yapılacak tespit sonrasında gerekmesi halinde işletmelere yasal uygulama yapılacak.

İlk aşamada Lefkoşa ve Girne’de başlayan denetimler hafta içerisinde diğer merkezlerde ve farklı alanlarda devam edecek.

-“Piyasada fiyat denetimi aralıksız devam edecek... Vatandaşlar şikayetleri için Bakanlığa ulaşabilir"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bakanlığının geniş ve son derece önemli bir sorumluluk alanı bulunduğuna işaret ederek, göreve gelmesinin hemen ardından icraatlarına vatandaşların en büyük beklentisi olan piyasanın denetlenmesi ve fiyatların kontrol edilmesi ile başladıklarını söyledi.

Özellikle marketlerin ve temel ihtiyaç maddeleri ve gıda grubunda vatandaşlardan şikayet geldiğini belirten Taçoy, vakit kaybetmeden harekete geçtiklerini kaydetti.

Taçoy, amaçlarının piyasada fiyat istikrarının sağlanması olduğuna işaret ederek, serbest piyasa koşullarının denetlenemez bir alan yaratmadığını, devletin görevinin her alanda vatandaşın çıkarına hareket etmek olduğunu vurguladı.

Denetimlerin aralıksız bir şekilde ve farklı ürün gruplarında süreceğini ifade eden Taçoy, vatandaşların her türlü şikayetleri için kendilerine ulaşmalarını da istedi.