KKTC’de iş dünyası ve teknoloji sektörünü bir araya getirecek olan KKTC Dijital Dönüşüm Forumu 2026, 25 Eylül Cuma günü kapılarını açıyor.

MSDS Consultancy, idenfit ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) iş birliğiyle düzenlenen forum, "Yapay Zekâ, Çalışan Deneyimi ve Geleceğin İş Dünyası" ana temasıyla gerçekleştirilecek.

KTSO Konferans Salonu’nda saat 14.00 ile 17.30 arasında düzenlenecek etkinlikte, alanında uzman akademisyenler ve sektör profesyonelleri dijitalleşmenin ve yapay zekânın iş dünyasına etkilerini masaya yatıracak.

Forumun ana konuşmacıları arasında YÖDAK Başkan Yardımcısı ve Bilgi Teknolojileri, Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Dönüşümü Stratejisti Prof. Dr. Hasan Amca ile Lefke Avrupa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ezgi Deniz yer alıyor.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek panelde ise insan kaynakları ve dijital dönüşüm alanındaki güncel gelişmeler tartışılacak. Panelde konuşmacı olarak yer alacak isimler şöyle:

Ayşegül Topçu (idenfit CGO & İK Uzmanı)

İlkin Çelikli (BLUFORES HR Kurucu Ortak, İK ve Yetenek Yönetimi Uzmanı)

Yeşim Özenirler Alagöz (Strateji ve İnsan Odaklı Dönüşüm Danışmanı, ICF & EMCC Üyesi Profesyonel Koç)

Geleceğin iş modelleri ve dijital stratejilerinin detaylandırılacağı foruma ilişkin detaylı bilgiye Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın resmi web sitesi (www.kibso.org) üzerinden ulaşılabiliyor.