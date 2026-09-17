‘Ülkemizdeki %38 enflasyonu

2027 yıl sonunda %20’ye düşürebiliriz’

Enflasyon düşürmek ve hayat pahalılığını önlemek için “Enflasyon Hedeflemesi” politikası çare olabilir. Artık enflasyonu tahmin etmeyi bırakmalıyız.

Ekonomist Yrd. Doç. Dr. Ahmet Karavelioğlu, ‘ülkemizin gerçeklerimize göre hazırlanmış bir ekonomi programıyla birlikte enflasyon hedefimizi de açıklamalıyız’ diyerek, Türkiye 2027 sonunda Orta vadeli Programda %21 enflasyon hedeflerken ülkemizde de rahatlıkla 2027 yılsonunda %20 enflasyon hedefine ulaşabileceğimizi açkladı.

Karavelioğlu, enflasyon hedeflemesi ile iş insanımızın önünü görebilir kendi ürettiği ürün ve hizmetlere hedef enflasyon oranında artış yapabileceğini kaydetti.

Yrd. Doç Dr. Karavelioğlu açıklamasında; ‘hedef enflasyonun çok üzerinde fahiş artış yapanlar rahatlıkla tespit edilip denetlenebilir. Devlet tarafından fiyatı belirlenen ürün ve hizmetlere yapılacak artış hedeflenen enflasyon kadar olabilir’ dedi.

TEK EKSİK SİYASİ İRADE VE VİZYON

Karavelioğlu, açıklamasının sonunda tek eksiğin siyasi irade ve vizyon olduğunun altını çizerek; ‘bizim kendimize özgü ekonomi programını yürütebilecek kurumlarımız var. Maliye politikasını yürütebilecek ve mali araçları kullanabilecek bir Maliye Bakanlığımız var. Para politikamızı belirli sınırlar dahilinde rahatlıkla yürütebilecek bir Merkez Bankamız var. Tek eksiğimiz siyasi irade ve vizyon’ dedi.