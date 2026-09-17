Creditwest Bank, müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik dijital dönüşüm çalışmalarını Westy ile bir adım daha ileri taşıdı. Bankanın kendi dijital altyapısı içerisinde çalışan yapay zekâ destekli dijital asistan Westy; West Notifier, İnternet Bankacılığı ve Creditwest Bank web sitesinde müşterilere hizmet veriyor.

Ne Yapmak İstediğinizi Westy’ye Yazmanız Yeterli

Westy ile müşteriler, menüler arasında arama yapmak yerine ihtiyaçlarını günlük ve anlaşılır bir dille yazarak ilgili bilgiye veya işlem ekranına ulaşabiliyor.

Hesaplar, bakiyeler, hesap hareketleri, kredi kartları, kredi hesapları, faturalar, döviz kurları, faiz oranları ve transfer saatleri gibi birçok konuda bilgi sunan Westy, müşterilerin kendi hesapları arasındaki para transferlerini de gerçekleştirebiliyor.

Hesap açılışı, EFT/havale, döviz transferi, BIST ve yatırım işlemleri, otomatik ödeme talimatı, limit artırımı, kart ayarları, transfer takibi ve fatura sorgulama gibi işlemler ise Westy’nin asistanlığında gerçekleştirilebiliyor veya kullanıcılar ilgili işlem için West Notifier ya da İnternet Bankacılığı ekranına yönlendiriliyor.

Dijital Bankacılığa Yeni Başlayanlara da Rehberlik Ediyor

Westy’nin önemli özelliklerinden biri de mobil ve internet bankacılığı kullanımına henüz aşina olmayan müşterilerin dijital kanalları daha rahat kullanabilmesine destek olması.

Müşterinin işlemin hangi menüde olduğunu bilmesine gerek kalmadan “Hesap hareketlerimi görmek istiyorum”, “Kart limitimi artırmak istiyorum” veya “Faturamı nasıl ödeyebilirim?” gibi ifadelerle Westy’den destek alabilmesi, dijital bankacılığı daha anlaşılır ve erişilebilir hale getiriyor.

Komut: “Teknolojiyi Müşterilerimizin Hayatını Kolaylaştırmak İçin Kullanıyoruz”

Creditwest Bank Alternatif Dağıtım Kanalları Yöneticisi Şerife Komut, Westy’nin bankanın teknoloji ve dijitalleşme yaklaşımının yeni bir adımı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Creditwest Bank olarak teknoloji yatırımlarımızın merkezine her zaman müşteri deneyimini koyuyoruz. Bizim için dijitalleşme yalnızca yeni teknolojiler geliştirmek değil, bu teknolojileri herkesin kolaylıkla kullanabileceği hale getirmek anlamına geliyor. Westy’yi de bu anlayışla geliştirdik. Dijital bankacılığı aktif kullanan müşterilerimizin işlemlerine daha hızlı ulaşmasını sağlarken, mobil bankacılığa yeni başlayan müşterilerimize de adım adım rehberlik eden bir yapı oluşturduk. Teknolojiyi müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümlere dönüştürmeye devam edeceğiz.”

Creditwestbank.com’da da Westy Yanıtlıyor

Westy, Creditwest Bank’ın web sitesinde de ziyaretçilerin sorularına yanıt veriyor. Web sitesi içerisindeki bilgilerden yararlanarak bankanın ürün ve hizmetleri hakkında bilgi sunuyor; müşterilerin aradıkları içeriğe daha hızlı ulaşmasına yardımcı oluyor.

Müşteriler ayrıca Müşteri Hizmetleri, başvuru belgeleri, kiralık kasa ve güncel kampanyalar gibi konularda Westy’den destek alabiliyor.

Creditwest Bank, Westy ile dijital bankacılık hizmetlerini daha kolay, anlaşılır ve erişilebilir hale getirirken, teknoloji odaklı bankacılık yatırımlarını müşteri ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye devam ediyor.