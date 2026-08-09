Basel Holding 2026 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı olan 3.Zafer Doğan Anı Rallisi 2 günlük programla yapıldı. Basel Holding’in Şampiyona sponsorluğu ve Sami Doğan Motors’un yarış sponsorluğu yanı sıra, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon fatura ödeme platformu, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Doill, Chagla Car Care, Chagla Food&Drink, Alpet ve Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu’nun da katkılarıyla hayata geçirilen yarış, 8 Ağustos Cumartesi akşamı Sami Doğan Motors önünde yapılan seremoni ile başladı. Ardından ekipler NEU Event Park’ta ikili çıkış şeklinde hazırlanan NEU Event Park Seyirci Özel Etabı’nı geçtiler ve ilk günü tamamladılar. İkinci gün oldukça sıcak bir havada Balıkesir ve Meriç bölgesinde geçilen 6 etapla tamamlandı. Rallinin ilk etabında aldıkları liderliği kaptırmayan Sami Doğan Motors Rally Team ekibi Sami Doğan-Halil Mulla ikilisi zafere ulaşmayı başaran ekip oldu. Merhum kardeşi Zafer Doğan anısına yapılan yarışta zirvede yer almayı başaran Sami Doğan ödül töreninde duygu dolu anlar yaşadı. Son etaba kadar zirve takibini bırakmayan Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi sadece 1 saniye farkla ikinci olan ekip oldular. Toplamda geçilen 8 etabın 4’ünde en iyi dereceyi elde eden ikili yarışın ikincisi oldular. Günün en çok değişen sıralarından biri üçüncülük oldu. Son gülen Beşok Racing Team ekibi İlker Beşok-Şeref Karaoğlan ikilisi oldu ve yarışın üçüncüsü oldular.

ÖMER YILDIZ RALLİ KUPASI’NDA ZAFER ERDAŞ UÇANER-BERKE ZEKİ İKİLİSİNİN

Ömer Yıldız 2026 Mahalli Ralli Kupası’nda zafer Drift NEU Racing Team ekibi, Erdaş Uçaner-Berke Zeki ikilisinin oldu. İstikrarlı performans sergileyen ikili zafere ulaşmayı başarırken ikinci Bilgimer Rally Team ekibi İlke Koçak-Ümit Koçak ikilisi oldu. Üçüncü ise HPT Racing Team ekibi Hasan Piro Türkmen-Baran Bozok Noroğlu ikilisi oldu.

GENEL KLASMANIN YANI SIRA SINIFLARDA DA BİRİNCİLİK MÜCADELESİ YAŞANDI

Balıkesir ve Meriç bölgelerinde hazırlanan 3 etabın ikişer kez geçildiği zorlu rallide 18 ekip start almasına rağmen 10 ekip finişe ulaşabildi. Sınıf 2 birincisi Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi olmayı başarırken, Sınıf N birincisi Hasan Piro Türkmen-Baran Bozok Noroğlu ikilisi oldu. Sınıf 4’te ise Özhan Karaduman-Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi zirvede yer aldı. Sınıf 1’de birinci İlk Koçak-Ümit Koçak ikilisi, ikinci ise Buse Bilgimer-Sabahattin Dağlı ikilisi oldu. Sınıf R’de birinci İlker Beşok-Şeref Karaoğlan, ikinci Erdaş Uçaner-Berke Zeki ve üçüncü Yaz Muratoğlu-Tanem Özdenya ikilisi oldu. Kadınlarda pilotlar birincisi Buse Bilgimer, ikinci Yaz Muratoğlu ve Co-pilotlar birincisi Tanem Özdenya oldu. Gençlerde ise birinci İlker Beşok-Şeref Karaoğlan ikilisi, ikinci pilotlarda Hasan Piro Türkmen, co-pilotlarda Berke Zeki ve üçüncü pilotlarda Buse Bilgimer, co-pilotlarda Baran Bozok Noroğlu oldu. Master pilotlarda birinci Sami Doğan, Co-pilotlarda birinci Hüseyin Çocuk ve pilotlarda ikinci Oktay Çocuk oldu. Vahide Çobanoğlu En Centilmen Sporcu özel ödülüne ise Hasan Piro Türkmen-Baran Bozok Noroğlu ikilisi seçildi. Yarış sonunda Sami Doğan Motors’da yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını merhum Zafer Doğan’ın ailesi takdim etti.

Dereceler: