Basel Holding 2026 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı olan 3.Zafer Doğan Anı Rallisi 2 günlük programla yapıldı. Basel Holding’in Şampiyona sponsorluğu ve Sami Doğan Motors’un yarış sponsorluğu yanı sıra, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon fatura ödeme platformu, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Doill, Chagla Car Care, Chagla Food&Drink, Alpet ve Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu’nun da katkılarıyla hayata geçirilen yarış, 8 Ağustos Cumartesi akşamı Sami Doğan Motors önünde yapılan seremoni ile başladı. Ardından ekipler NEU Event Park’ta ikili çıkış şeklinde hazırlanan NEU Event Park Seyirci Özel Etabı’nı geçtiler ve ilk günü tamamladılar. İkinci gün oldukça sıcak bir havada Balıkesir ve Meriç bölgesinde geçilen 6 etapla tamamlandı. Rallinin ilk etabında aldıkları liderliği kaptırmayan Sami Doğan Motors Rally Team ekibi Sami Doğan-Halil Mulla ikilisi zafere ulaşmayı başaran ekip oldu. Merhum kardeşi Zafer Doğan anısına yapılan yarışta zirvede yer almayı başaran Sami Doğan ödül töreninde duygu dolu anlar yaşadı. Son etaba kadar zirve takibini bırakmayan Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi sadece 1 saniye farkla ikinci olan ekip oldular. Toplamda geçilen 8 etabın 4’ünde en iyi dereceyi elde eden ikili yarışın ikincisi oldular. Günün en çok değişen sıralarından biri üçüncülük oldu. Son gülen Beşok Racing Team ekibi İlker Beşok-Şeref Karaoğlan ikilisi oldu ve yarışın üçüncüsü oldular.

Ralli Doğan (1)

ÖMER YILDIZ RALLİ KUPASI’NDA ZAFER ERDAŞ UÇANER-BERKE ZEKİ İKİLİSİNİN

Ömer Yıldız 2026 Mahalli Ralli Kupası’nda zafer Drift NEU Racing Team ekibi, Erdaş Uçaner-Berke Zeki ikilisinin oldu. İstikrarlı performans sergileyen ikili zafere ulaşmayı başarırken ikinci Bilgimer Rally Team ekibi İlke Koçak-Ümit Koçak ikilisi oldu. Üçüncü ise HPT Racing Team ekibi Hasan Piro Türkmen-Baran Bozok Noroğlu ikilisi oldu.

Ralli1-9

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GENEL KLASMANIN YANI SIRA SINIFLARDA DA BİRİNCİLİK MÜCADELESİ YAŞANDI

Balıkesir ve Meriç bölgelerinde hazırlanan 3 etabın ikişer kez geçildiği zorlu rallide 18 ekip start almasına rağmen 10 ekip finişe ulaşabildi. Sınıf 2 birincisi Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi olmayı başarırken, Sınıf N birincisi Hasan Piro Türkmen-Baran Bozok Noroğlu ikilisi oldu. Sınıf 4’te ise Özhan Karaduman-Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi zirvede yer aldı. Sınıf 1’de birinci İlk Koçak-Ümit Koçak ikilisi, ikinci ise Buse Bilgimer-Sabahattin Dağlı ikilisi oldu. Sınıf R’de birinci İlker Beşok-Şeref Karaoğlan, ikinci Erdaş Uçaner-Berke Zeki ve üçüncü Yaz Muratoğlu-Tanem Özdenya ikilisi oldu. Kadınlarda pilotlar birincisi Buse Bilgimer, ikinci Yaz Muratoğlu ve Co-pilotlar birincisi Tanem Özdenya oldu. Gençlerde ise birinci İlker Beşok-Şeref Karaoğlan ikilisi, ikinci pilotlarda Hasan Piro Türkmen, co-pilotlarda Berke Zeki ve üçüncü pilotlarda Buse Bilgimer, co-pilotlarda Baran Bozok Noroğlu oldu. Master pilotlarda birinci Sami Doğan, Co-pilotlarda birinci Hüseyin Çocuk ve pilotlarda ikinci Oktay Çocuk oldu. Vahide Çobanoğlu En Centilmen Sporcu özel ödülüne ise Hasan Piro Türkmen-Baran Bozok Noroğlu ikilisi seçildi. Yarış sonunda Sami Doğan Motors’da yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını merhum Zafer Doğan’ın ailesi takdim etti.

Dereceler:

No.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

Derece

1

2

Sami Doğan Motors RT

Sami Doğan

Halil Mulla

VW Polo GTI Rally2

2

40:14.4

2

1

Goodyear Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Evrensel

Skoda Fabia RS Rally2

2

40:15.4

3

19

Beşok Racing Team

İlker Beşok

Şeref Karaoğlan

Canam Maverick

R

43:02.1

4

20

Drift NEU Racing Team

Erdaş Uçaner

Berke Zeki

Canam Maverick

R

45:55.7

5

6

Goodyear Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Skoda Fabia Rally2

2

46:32.2

6

11

Bilgimer Rally Team

İlke Koçak

Ümit Koçak

Mitsubishi L. Evo IX

1

48:16.4

7

17

HPT Racing Team

Hasan Piro Türkmen

Baran Bozok Noroğlu

Mitsubishi L. Evo IX

N

48:24.3

8

15

Bilgimer Rally Team

Buse Bilgimer

Sabahattin Dağlı

Mitsubishi L. Evo IX

1

52:56.9

9

18

Karaduman Rally Team

Özhan Karaduman

Ahmet Buzlukçuoğlu

Peugeot 206

4

55:49.4

10

21

Chagla Racing Team

Yaz Muratoğlu

Tanem Özdenya

Canam Maverick

R

56:47.9

11

5

Carlot-Bezdikian

Hüseyin Şüküroğlu

Kemal Topcuoğlu

VW Polo GTI Rally2

2

Bitiremedi

12

3

Nethouse Rally Team

Mehmet Kamiloğlu

Hasan Önderol

Skoda Fabia RS Rally2

2

Bitiremedi

13

4

Sami Doğan Motors RT

Doruk Doğan

Ahmet Akbıçak

Skoda Fabia Rally2

2

Bitiremedi

14

8

Salih Çelikkaya

Özker Özçelebi

Mitsubishi L. Evo X R4

2

Bitiremedi

15

9

Biricik Rally Team

Hakan Biricik

Mehmet Bayraktar

Subaru Impreza

1

Bitiremedi

16

14

Bilgimer Rally Team

Hüseyin Yarkıner

Tonguç Özyıldız

Mitsubishi L. Evo VII

1

Bitiremedi

17

16

Bilgimer Rally Team

Mehmet Kaplan

Ali Çelik

Mitsubishi L. Evo VI

1

Bitiremedi

18

10

MKB Racing Team

Remzi Hürkol

Barış Hürkol

Ford Fiesta R2

4

Bitiremedi