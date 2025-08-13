Basel Holding 2025 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 6’ncı ayağı olan 2.Zafer Doğan Anı Rallisi 2 günlük programla yapılacak. Basel Holding’in Şampiyona sponsorluğu ve Sami Doğan Motors’un yarış sponsorluğu yanı sıra, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon fatura ödeme platformu, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Doill, Chagla Car Care, Chagla Food&Drink ve Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu’nun da katkılarıyla hayata geçirilecek yarış, 16 Ağustos 2025 Cumartesi akşamı Sami Doğan Motors önünden saat 19.00’da start alacak. Startın ardından ekipler NEU Event Park’ta ikili çıkış şeklinde hazırlanan NEU Event Park Seyirci Özel Etabı’nı geçecekler. NEU Event Park SSS, 19.00’dan itibaren Drift gösterileriyle başlayacak. Ardından rallicilerin şovu 20.15’den itibaren başlayacak.

PAZAR GÜNÜ ERCAN, BALIKESİR VE MERİÇ ETAPLARI GEÇİLECEK

17 Ağustos 2025 Pazar günü ise Balıkesir ve Meriç bölgelerinde hazırlanan 3 etap ikişer kez geçilecek. Rallinin ikinci günü 9.8 kilometre uzunluğundaki Ercan Etabı ile başlayacak. 09.43’de başlayacak etap 10.46’da ikinci kez geçilecek. Ardından ekipler iki kez art arda 11.7 kilometre uzunluğundaki Balıkesir etabını geçecekler. İlk geçişin başlama saati 12.09 olarak belirlenirken ikinci geçiş 13.12’de başlayacak. Öğle arasında NEU Event Park’ta kurulacak servis alanına gidecek olan ekipler yaklaşık 3 saatlik aranın ardından iki kez art arda 14.95 kilometre uzunluğundaki Meriç etabını geçecekler. İlk etap 17.15’de, ikinci etap 18.18’de başlayacak. Tüm etaplar Balıkesir köprü altından ve Balıkesir zıplama bölgesinden geçecek şekilde ayarlandı ve yarışın seyirci noktaları da bu şekilde hazırlandı. Ekipler finiş görmelerinin ardından ödül töreni için Sami Doğan Motors’a dönecekler ve takribi 19.30’da ödül töreni yapılacak.

23 EKİP YARIŞA KAYIT YAPTIRDI

Yarışın hazırlıkları sürerken, kayıt işlemleri tamamlandı ve yarışa 5 farklı sınıfta toplam 23 ekip kayıt yaptırdı. Sınıf 2’de R5’lerin mücadelesinde 7 ekip olacak. Sınıf N’de 2 ekip, Sınıf 1’de 6 ekip, Sınıf 4’te 5 ekip ve Sınıf R’de 3 ekip mücadele edecek.

Kayıt Listesi:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1 1 SD Motors Fina Rally Team Cevdet Alptürk Mehmet Çağla Volkswagen Polo GTI Rally2 2

2 2 Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Evrensel Volkswagen Polo GTI Rally2 2

3 3 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Skoda Fabia Rally2 2

4 4 SD Motors Fina Rally Team Sami Doğan Ahmet Akbıçak Volkswagen Polo GTI Rally2 2

5 5 Stage Cars Rally Team Zeki Demirdeş Barış Kalfaoğlu Skoda Fabia Rally2 2

6 6 Nethouse Rally Team Mehmet Kamiloğlu Hasan Önderol Skoda Fabia Rally2 2

7 7 MKB Exchange Rally Team Mustafa K. Baran Rasim Çetinkaya Ford Fiesta S2000 2

8 8 Bilgimer Rally Team Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo IX 1

9 9 Bilgimer Rally Team Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer Evo VI 1

10 10 İbrahim Damdelen Ahmet Behlül Mitsubishi Lancer Evo IX 1

11 11 Bilgimer Rally Team Cevdet Öcal Şakir Akaylı Mitsubishi Lancer Evo VI 1

12 12 Bilgimer Rally Team Hasan Karlıtaş Ahmet Buzlukçuoğlu Mitsubishi Lancer Evo IV 1

13 14 Bilgimer Rally Team Hüseyin Şüküroğlu Kemal Topçuoğlu Mitsubishi Lancer Evo IX N

14 15 Stage Cars Rally Team Ahmet Özerdem Kani Avkıran Mitsubishi Lancer Evo X 1

15 16 Bilgimer Rally Team Hüseyin Yarkıner Tonguç Özyıldız Mitsubishi Lancer Evo VII N

16 17 Bilgimer Rally Team Mehmet Kaplan Ümit Koçak Honda Civic 4

17 18 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Ali F. Öksüzoğlu Fiat Palio 4

18 19 Umut Sular Aktan Pala Ford Fiesta ST 4

19 20 SD Motors Fina Rally Team İbrahim Kara Doruk Doğan Ford Fiesta R2 4

20 21 MKB Exchange Rally Team Remzi Hürkol Barış Hürkol Suzuki Swift 4

21 22 MKB Exchange Rally Team Tolga Güllü Gökan Bolatçıoğlu Canam Maverick R R

22 23 Drift NEU Racing Team Erdaş Uçaner Berke Zeki Canam Maverick R

23 24 Yaz Muratoğlu Tanem Özdenya Canam Maverick R