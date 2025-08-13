Lefke Kurtuluş Şenlikleri çerçevesinde, Lefke Belediyesi Sponsorluğunda CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında her yıl geleneksel olarak gerçekleşen Lefke Open Golf Turnuvası 17 Ağustos Pazar günü oynanacak.

Konu ile ilgili olarak CMC Golf Kulübü Başkanı Engin Portakalcıoğlu şu açıklamayı yaptı: “Aşırı sıcaklar nedeniyle Eylül ayı başına kadar ara verdiğimiz turnuvalara, bu istisnai turnuvayı oynayıp tekrar ara vereceğiz. Lefke Belediyesinin gerek bize bu güne kadar verdiği destekler ve gerekse de günün anlam ve önemi nedeniyle bu turnuvayı sabahın erken saatleri oynayıp erken bitirerek sıcağın etkisini azaltarak oynama kararı aldık” dedi.

Turnuva Stableford formatında, Course Handicap’ın % 90’ı alınarak 18 Çukur olarak oynanacak.