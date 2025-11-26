Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nda (KKTŞ) heyecan devam ediyor. 2025 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nda final yarışları ile sezon tamamlanacak. 2025 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nda 4. ve 5. yarışları Carlot Auto ana sponsorluğunda 29 Kasım Cumartesi günü Karaağaç – Alevkayası yolunda gerçekleştirilecek.