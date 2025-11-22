Basel Holding’in ana sponsorluğunda yapılan ralli şampiyonası 22 Kasım Cumartesi günü yapılan yarışla devam etti. Sezonun sekizinci rallisi, Omağ-Çağkan Yapı Rallisi adıyla Serdarlı bölgesinde yapıldı. Start, finiş ve servis alanının da Serdarlı’da kurulduğu rallide etaplar Serdarlı-Ergenekon ve Gönendere arasındaki alanda hazırlandı. Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Omağ Development ile Çağkan Yapı İskele Sistemleri Ltd.’in yarış sponsorluğu yanı sıra; Geçitkale-Serdarlı Belediyesi, Polaris, Genpower, Gopro, Limon Fatura Ödeme, Near East Bank, Chagla Food&Drink, Aveon Sigorta, İkas Süpermarket, Chagla Car Care, Doill, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Basel Energy de yarışın organizasyonunda katkı koyanlar oldu.

Serdarlı’da sabah erken saatlerinde başlayan rallide ekipler sırasıyla Ergenekon, Serdarlı ve Çatoz etaplarını ikişer kez geçecekti fakat birçok ekibin sorun yaşamasıyla aksayan rallide son etap iptal edilmek durumunda kaldı. Ülkemizin en heyecan verici zıplama noktası olan Serdarlı zıplama noktasından oldukça kalabalık ralli sever tarafından takip edilen rallide 10 ekip çeşitli sebeplerle yarış dışı kalırken, 11 ekip finişe ulaşmayı başardı

Şampiyonluğu yarış galibiyetiyle taçlandırdılar

Yarışa şampiyonluk parolasıyla başlayan SD Motors Fina Rally Team ekibi Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi 3 etap zaferiyle yarışı kazanmayı başardı. Bu zaferle Alptürk-Çağla ikilisi Basel Holding 2025 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu olmayı başardılar. Günün genel klasman ikincisi istikrarlı performanslarıyla, Stage Cars Rally Team ekibi Zeki Demirdeş-Ahmet Özerdem ikilisi olurken, günün üçüncüsü uzun bir aranın ardından etaplara geri dönen Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi oldu. Günün en iyi ikinci derecesini elde eden İlker Beşok-Caner Müjde ikilisi Süleyman Göktaş Yarışın Kahramanı Özel Ödülünü, gençler birinciliği ve Sınıf R birincilik kupasını alan ekip oldular. Sınıf R ikincisi Tolga Güllü-Gökan Bolatçıoğlu ikilisi olurken üçüncü Erdaş Uçaner-Berke Zeki ikilisi oldu. Günün Sınıf N birincisi İbrahim Yolcu Argün-Hande Küfi ikilisi olmayı başardı. Sınıf 1’de birincilik kupası Hakan Biricik-Mehmet Bayraktar ikilisinin olurken, Sınıf 4 birincisi Remzi Hürkol-Barış Hürkol ikilisi ve Sınıf 4 ikincisi Özhan Karaduman-Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi oldu.

Ünver Rüstem 2025 Mahalli Ralli Kupası’nda zafer İlker Beşok-Caner Müjde ikilisinin

Bu sezon merhum Ünver Rüstem anısına yapılan Mahalli Ralli Kupası’nda, bu yarışın galibi Beşok Racing Team ekibi, Can-am Maverick R ile yarışan İlker Beşok-Caner Müjde ikilisinin oldu. İkinci İbrahim Yolcu Argün-Hande Küfi ikilisi olurken, üçüncülük Tolga Güllü-Gökan Bolatçıoğlu ikilisinin oldu. Master pilotlar birincilik kupası Göksel Macila’nın olurken, Kadın Pilotlar birincisi Yaz Muratoğlu, Kadın Co-Pilotlar birincisi Hande Küfi ve Kadın Co-Pilotlar ikincisi Tanem Özdenya oldu. Vahide Çobanoğlu En Centilmen Sporcu özel ödülüne ise Hüseyin Şüküroğlu-Kemal Topcuoğlu ikilisi seçildi.

Dereceler: