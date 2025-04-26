Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık ve uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan Sou Hone Touda, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede verdiği ifadede, 16 Nisan 2025 tarihinde saat 04.20’de Ali İhsan Muhammed’in evine pencereden girildiğini ve sehpa üzerindeki 15.000 TL değerindeki Dell marka dizüstü bilgisayar ile gardıropta muhafaza edilen 350 Euro’nun çalındığını belirtti. Yapılan şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin zanlı Sou Hone Touda olduğu tespit edildi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada pantolon cebinde hintkeneviri bulunduğunu, sırt çantasında yapılan aramada ise çalınan laptopun ele geçirildiğini kaydetti.

Zanlı, soruşturma sürecinde 3 kez mahkemeye çıkarılarak toplamda 8 gün tutuklu kaldı. Yapılan incelemelerde, cebindeki uyuşturucu miktarının 6 gram 170 miligram olduğu tespit edildi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek teminat talep etti.

Yargıç Nuray Necdet, zanlının 70 bin TL nakit teminat yatırmasına, 600 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek ıspat-ı vücut yapmasına karar verdi.