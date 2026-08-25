Çatalköy’deki evinde önceki gün evinde ölü bulunan Anoj Kumara De Silva’nın (E-41) otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” olduğu tespit edildi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

-Gümrüğe beyan edilmemiş sebze bulunduran işletme sahibine yasal işlem

İskele’de dün 16.00 sıralarında bir işletmede, polis tarafından yapılan denetimde, gümrüğe beyan edilmemiş 858 baş sarımsak ele geçirildi.

Konuyla ilgili, Alayköy’de faaliyet gösteren başka bir işletmede yapılan denetimde ise, gümrüğe beyan edilmemiş 183 kilo limon ve 3 bin 917 baş sarımsak daha emare alındı.

Bahse konu işyeri işletmecileri aleyhinde, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Ekipleri tarafından yasal işlem başlatıldı.

-Gazimağusa’da araçtan hırsızlık

Gazimağusa’da dün gece 04.30 sıralarında Gazi Osman Paşa Sokak’ta, park halindeki bir araçtan para cüzdanı ile birlikte kimlik kartı ve banka kartı çalındı.

Söz konusu banka kartıyla alışveriş yapılmak suretiyle toplam 2 bin 627 TL para da harcandığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen M.A (E-30) tespit edilerek tutuklandı.

-Tüp hırsızlığı olayında gelişme…

Dikmen’de 22 Ağustos’ta bir şahsa ait evin bahçesinde muhafaza edilen 2 mutfak tüpünün çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, meselede zanlı görülen H.B (E-20) tespit edilerek tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada, H.B’nin Boğazköy ve Dikmen’de bulunan dört ayrı evin bahçesine izinsiz girdiği ve bahçelerde muhafaza edilen toplam 13 mutfak tüpünü de çaldığı tespit edildi.

-İkamet izinsiz 7 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucu, yasal statüsü olmadığı halde KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 7 kişi tutuklandı.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Sarhoş olup çevreye rahatsızlık veren kişi tutuklandı

Girne’de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi’nde, dün 09.30 sıralarında O.K (E-31) 450 miligram alkollü içki tesiri altında bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.