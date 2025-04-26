Girne Turizm Limanı’ndan önceki sabah KKTC’ye giriş yapan 35 yaşındaki isminin İbrahim Çetin’in üzerinde canlı mermi ve ses fişeği bulundu.

Gümrük kontrolünden geçerken durdurulan İbrahim Çetin’in üzerinde ve çantasında yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu dört adet 9 mm çapında canlı mermi ve bir adet 12’lik ses fişeği tespit edildi. Söz konusu maddeler emare olarak alınırken, zanlı tutuklandı.

Kanunsuz patlayıcı madde ithal ve tasarruf suçlarından tutuklanan zanlı dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mermilerin balistik şubeye gönderildiğini kaydeden polis, zanlının Lefkoşa’da evinde arama gerçekleştiğini kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını ifade ederek 3 gün tutukluluk talep etti.

Söz hakkı tanınan zanlının savunması dikkat çekti. Çantasının içinde bulunan mermilerle ilgili savunmasında “çantama nasıl girdi bilmiyorum farkında değilim” dedi. Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Yargıç, zanlı Çetin’in 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.