Demirhan’daki bir süpermarkete 18 Ağustos’ta müşteri olarak giderek 2 bin 174 TL değerinde kozmetik ürünler alan ve ödeme yapmadan marketten ayrılan 56 yaşındaki Eleni Charalampou adlı kadın, yürütülen ileri soruşturma kapsamında tespit edilerek tutuklandı.

Charalampou dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Mahmut Kolcu, zanlının 18 Ağustos 2026 tarihinde Minareliköy’de faaliyet gösteren bir süpermarkette sirkat suçunu işlediğini söyledi.

Kolcu, zanlının marketin kozmetik bölümünden 2 kutu göz altı ürünü, 3 adet saç kapatıcı sprey boya ve 3 adet oje ile toplam 85,70 TL değerinde 2 adet portakal suyunu ödeme yapmadan market dışına çıkardığını belirtti.

Polis, 20 Ağustos’ta yapılan şikâyet üzerine incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının KRK 966 plakalı araçla market otoparkından ayrıldığının tespit edildiğini aktardı. Aynı gün zanlı hakkında Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edildiğini kaydetti.

Polis, Eleni Charalampou’nun 23 Ağustos’ta Derinya Kara Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye geçtiği sırada tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Zanlıya kamera görüntüleri izletildiğinde görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul ettiğini belirten polis, zanlının aldığı ürünlerin Güney Kıbrıs’ta olduğunu beyan ettiğini aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz alan Eleni Charalampou, eşinin başka bir ülkede olduğunu, küçük kızının yalnız kalacağını belirterek uzun süre tutuklu kalmasının çocuğunu olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 7 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.