Demirhan’da meydana gelen “Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak” suçundan tutuklanan Çirem Gıngı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emre Çetin olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 23 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:15 raddelerinde telefoniyen alınan bilgide Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarket otoparkında alkollü olduğu düşülen bir sürücünün araç kullandığını bildirilmesi üzerine Demirhan Polis Karakolunda görevli bir polis ekibinin olay yerine gittiğini söyledi.

Polis, otoparkta tespit edilen araç sürücüsünün nefesinden alkol kokusu gelmesi üzerine alkol metre test cihazı ile yapılan testte 207 miligram alkol tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, aracın Demirhan Polis Karakolu park yerinde muhafaza altına alındığını kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, davası görüşülünceye değin sürüş ehliyetine geçici olarak el konulmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının sürüş ehliyetine geçici olarak el konulmasına emir verdi.