Girne'de Ciklos mevkiinde, dün sabah henüz tespit edilemeyen sebepten çıkan yangında yaklaşık 8 dönüm makilik alan zarar gördü.

Yangın saat 10.00 sıralarında başladı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangında hızlı ve koordineli müdahaleler sayesinde büyük bir felaket yaşanmadan alevler söndürüldü.

Yangın söndürme çalışmalarına KTBK ve GKK askerleri de katılarak kritik destek sağladı. Askeri birlikler ve kamu kurumlarının koordineli müdahalesi, yangının daha geniş alanlara sıçramasını engelledi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Orman Dairesi ve gönüllü vatandaşlar tarafından beraberce müdahale edilen yangın 11:00 sularında kontrol altına alındı.

Yangına; KTBK Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nca 1 Helikopter, 2 İHA, 13 su tankeri, 4 yangına müdahale aracı, 1 dozer, 4 dron ile itfaiye ve müdahale eden birimlerden 7 itfaiye aracı, 8 yangına müdahale aracı, 1 komuta kontrol aracı, 6 genel maksat aracı ile 1 su tankeri olmak üzere toplam 48 muhtelif cinste araç ve 210 personel ile müdahale edildi.

BÖLGE ADETA TEK YÜREK OLDU

Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştirilirken alevleri söndürmek için çok sayıda asker, itfaiye personeli, sivil savunma ve gönüllü vatandaşlar büyük bir dayanışma örneği sergiledi.

Yoğun çalışmalarla kontrol altına alınan yangında herkes canla başla mücadele etti.

Yangına müdahale çalışmaları kapsamında, Girne-Lefkoşa ana yolunun Boğazköy kavşağı ile Girne alt-üst geçit arasında kalan kısmı güvenlik sebebi ile trafik akışına kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından yol trafiğe yeniden açıldı.

Öte yandan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Boğazköy Ciklos mevkiinde çıkan yangınla ilgili açıklamada bulundu. Ülkemizde son dönemde küçük de olsa yangınların sayısında artış yaşandığına dikkat çeken Cahitoğlu, bu nedenle halkımız daha dikkatli olmalıdır" dedi.