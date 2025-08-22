Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin öz kaynakları ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin desteğiyle finanse edilen “Bafra Tesisleri Çevre Düzenleme Projesi” kapsamında ilk adım atılarak, malzeme alım ihalesiyle süreç başlatıldı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nden yapılan açıklamada, projenin Bafra Turizm Bölgesi'nde üreticilere doğrudan fayda sağlayacağı ve bölgenin sosyal ve ekonomik altyapısını güçlendireceği kaydedildi.

“Bu proje sadece bir çevre düzenleme çalışması değil; bölgenin turizm ve üretim potansiyelini bir araya getirerek kalkınmayı hızlandıracak vizyoner bir adımdır.” denilen açıklamada, Bafra Sosyal Tesislerinde modern satış reyonları ve üretici kiosklarıyla birlikte yeşil alanlar, oturma grupları, otoparklar ve yaya yürüyüş yolları gibi sosyal donatılarla desteklenecek geniş kapsamlı bir kamusal alan oluşturulacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hayata geçirilecek bu yeni yaşam ve üretim alanı; Kumyalı ve Balalan limanlarında faaliyet gösteren balıkçılardan, Pamuklu köyünde faaliyet gösteren belediyenin KeçAda ve KozAda kadın atölyesinde hazırlanan ürünlerine, Büyükkonuk Ekoturizm Derneği üreticilerine, Çayırova Lefkara Evi kadın üreticilerine, belediyeye bağlı köylerde faaliyet gösteren köy kadın kurslarına ve hayvansal/tarımsal üretim yapan çok sayıda üreticiye doğrudan hizmet sunacak.”

Açıklamada, bölgede kurulacak modern satış alanlarında ürünlerin doğrudan pazarlanabileceği belirtildi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu projeyle ilgili yaptığı değerlendirmede, Bafra Tesisleri Çevre Düzenleme Projesi’nin kendileri için bir başlangıç olduğunu belirtti.

Projenin üreticiye alan açmanın yanı sıra bölgeyi ziyaret eden turistleri, otellerde çalışan ve lojmanlarda kalanları bu noktalara çekecek şekilde tasarlandığını anlatan Tuğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi olarak bölgemizin her köşesinde gözle görülür değişim ve gelişimi canlandırmak adına büyük bir çaba içindeyiz. Attığımız bu adımların sonuçları kısa sürede üretimde, turizmde ve yerel kalkınmada büyük başarılar olarak geri dönecektir. Bu projeyle birlikte üreticinin emeği değer kazanacak, bölge halkı kazanacak. Proje tamamlandığında Bafra, yalnızca estetik anlamda değil, üretim ve turizm kapasitesiyle de bölgenin cazibe merkezlerinden biri haline gelecektir.”