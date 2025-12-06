Görevden alınan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat’ın insan ticareti yapıldığına yönelik açıklamalarına yanıt geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Serhat’ın iddialarının ardından Sim tv’de Haber Toplantısına telefonla bağlandı.

Söz konusu iddialar üzerine konuşan eski Bakan Gardiyanoğlu, “Polis teşkilatı zan altında bırakılıyor. Tahir Serhat bu açıklamalarıyla polisi çalışmamakla suçladı.” dedi.

Gardiyanoğlu, Serhat’ın elinde somut şeyler varsa polise ulaştırması gerektiğine dikkat çekerek, “Polis zaten gerekli tahkikatı yapar. Kamuoyuna da konuyla ilgili bir açıklama yapsın.” ifadelerini kullandı.