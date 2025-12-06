Metehan sınır kapısındaki trafik sıkışıklığını gidermeye yönelik yol genişletme ve üçüncü bir şerit açma çalışmaları önceki gün başlarken; yaşanan sıkıntının esas nedeninin kontrol noktalarındaki personel yetersizliği olduğu; yapısal sorunların giderilmemesi halinde üçüncü şeridin soruna çözüm getirmeyeceği savunuldu.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, çalışmaların AB tarafından finanse edildiğini belirtti.

Bölgede ağır iş araçları ve ekipmanlar bulunduğunu ve ilk çalışmalara başlamak için yolun bir kısmının kapatıldığını kaydeden gazete, ara bölgede yürütülecek proje uygulamasını bir Kıbrıslı Türk ve bir Kıbrıslı Rum şirketin ortaklaşa üstlendiğini belirtti.

30 Ocak 2026'da tamamlanması hedeflenen çalışmaların her gün 07.00 -17.00 saatleri arasında süreceğini kaydeden gazete, çalışmalara 23 Aralık 2025 ile 3 Ocak 2026 tarihleri arasında ise ara verileceğini belirtti.

Metehan sınır kapısında yoğun bir araç trafiği olduğunu ve zaman zaman uzun kuyruklar oluştuğunu yazan gazete, bunun yalnızca sürücüler değil bölge sakinleri açısından da sorun yarattığını ifade etti.

Her gün öğleden sonra 3’ten sonra Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türklerin KKTC’ye dönüşleri ve Kıbrıslı Rumların KKTC’ye geçişleri yüzünden yoğun bir trafik sıkışıklığı meydana geldiğini yazan gazete, araç geçişlerinin hafta sonları ve tatil günlerinde ise zirveye çıktığını kaydetti. Gazete açılacak üçüncü şeridin sorunu büyük ölçüde gidermesinin beklendiğini ekledi.

“Agios Dometios” (Metehan kapısının olduğu bölge) Belediye Başkan Yardımcısı Konstantinos Yangu ise gazeteye açıklamasında yaşanan sıkıntının esas nedeninin kontrol noktalarındaki personel yetersizliği olduğunu dile getirdi.

Mevcut iki kontrol noktasının kesintisiz bir şekilde 24 saat çalışması gerektiğini dile getiren Yangu, ancak yetersiz personel olduğunda veya sistem çöktüğünde araçların durduğunu ve kuyruğun uzadığını, bunun sonucunda da sınır kapısında trafik sorunu meydana geldiğini ifade etti. Sınır kapısının öncesindeki kontrollü kavşakta meydana gelen sıkıntılara da değinen Yangu, trafik kurallarının uygulanmaması sonucunda trafik sıkışıklığının giderek arttığını belirtti.

Alithia gazetesi ise “Agios Dometios Sınır Kapısında Dayanılmaz Trafik Sıkışıklığı- Bölge Sakinlerinden Yaşadıkları Sıkıntılar Konusunda Şikayetler” başlıklı haberinde “Agios Dometios” sakinleri ile bölgedeki yerel makamın üçüncü bir şerit açılması çalışmaları başlamasına rağmen her gün sınır kapısında yaşadıkları dayanılmaz trafik sıkışıklığıyla ilgili şikayetlerini dile getirdiklerini yazdı.

Vatandaşların artık dayanma gücü kalmadığını ve araç kuyruklarının “Dimokratia” caddesine kadar ulaştığını kaydeden gazete, sürekli korna çalınmasının da bölge sakinlerinin yaşam kalitesini düşürdüğünü dile getirdi.

Öte yandan trafiği atlatmak için mahallenin ara sokaklarını kullanan sürücüler yüzünden durumun daha da kötüleştiği ifade edildi.

Gazeteye göre “Agios Dometios” Belediye Başkan Yardımcısı Konstantinos Yangu ise yapısal sorunların giderilmemesi halinde üçüncü şeridin soruna çözüm getirmeyeceğini savundu.

Sorununun hafifletilmesi için sınır kapısında yeterli personel bulundurulması gerektiğini ve bunun çoğu durumda gerçekleşmediğini ifade eden Yangu, sorunun köklü bir şekilde yeni sınır kapılarının açılmasıyla çözüleceğini sözlerine ekledi.