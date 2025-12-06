Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Azerbaycan’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Bakanları 1. Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda konuşan Hasipoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı tarihinde çalışma hayatı alanında ilk kez bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantının, tarihi bir adım teşkil ettiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Anayasası ve yasaları ile çalışma hayatını kurumsallaştırmış çağdaş bir devlet olduğuna vurgu yapan Hasipoğlu, “Rum komşularımız tarafından yıllardır ambargolara maruz bırakılmamıza rağmen önemli bir ekonomik başarı sağladığımız da bir gerçektir.” dedi.

2025 yılı itibarıyla ülkede brüt asgari ücretin 1200 dolar olarak belirlendiğini kaydeden Hasipoğlu, “Bu düzey, özellikle satın alma gücü paritesi açısından değerlendirildiğinde birçok gelişmiş ülkeyle kıyaslanabilir bir noktada olup, KKTC’nin sosyal devlet anlayışının ve çalışanını koruma konusundaki kararlılığının somut bir göstergesidir.” diye konuştu.

Hasipoğlu, bu ücretin özel sektörün rekabet gücünü desteklerken, çalışanların yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefleyen sosyal politika vizyonlarıyla tam uyumlu olduğunu belirtti.

“Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın istihdamını korumak, fakat ülkeye gelen yabancı iş gücünün de güvenli ve hak temelli koşullarda çalışmasını sağlamaktır.” şeklinde konuşan Hasipoğlu, kapsayıcı istihdam politikaları çerçevesinde, KKTC vatandaşları için özel sektörde önemli prim teşvikleri sunduklarını dile getirdi.

Kadın çalışanlar için yüzde 100, erkek çalışanlar için ise yüzde 80 prim desteği uygulandığını ifade eden Hasipoğlu, engelli çalışanlar için nakdî yardımın yüzde 30’unun devlet tarafından ödenmesine devam edildiğini ve engelli istihdamı yapan işverenlere 48 aya varan prim teşviklerinin sağlandığını söyledi.

Girişimciliği teşvik etmek amacıyla bir ilki hayata geçirdiklerini belirten Hasipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk kez yeni iş kuran kadınlarımıza 60 ay boyunca yüzde 100 Sosyal Sigorta prim desteği sağlıyoruz. 18-40 yaş arası erkek girişimcilerimize ise 48 ay boyunca yüzde 100 prim desteği veriyoruz. Bu destek mekanizması, ülkemizin genç nüfusu için önemli bir fırsat sunmakta; girişimciliği teşvik ederek ekonomimizin dinamizmini güçlendirmektedir”