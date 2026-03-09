Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a gönderilen "Kimon" fırkateyni, 300 denizci, insansız hava aracı (İHA) savar sistem "Centauros" ile donatılmış "Psara" fırkateyni ve dört adet modernize edilmiş F-16 Viper uçağı ile birlikte İngiliz kuvvetleri, ABD ve Fransız uçak gemileri ile İspanya ve Hollanda'dan gelen fırkateynlerin, Güney Kıbrıs ile geniş bölgede büyük bir güvenlik şemsiyesi oluşturacağı ifade edildi.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Yunanistan’ın siyasi düzeyde “güçlü bir mesaj” verdiğini ve maksadının Güney Kıbrıs'ı ve Avrupa Birliği sınırlarını korumak olduğunu kaydederek, denizcilik deneyimi olanların, Yunanistan'dan iki fırkateynin bir günde Güney Kıbrıs'a gönderilmesinin ne kadar zor ve ne kadar önemli bir girişim olduğunu çok iyi bildiklerini yazdı.

Gazete, Yunanistan’ın her yöne, Doğu Akdeniz'in Atina'nın komşusu olduğu ve erişilemeyecek uzak bir bölge olmadığı mesajını verdiğini belirterek, bir günde her türlü tehdidi savuşturacak kuvvetlerini adaya gönderdiğine işaret etti.