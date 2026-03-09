GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in 'Türkiye'nin tepkileri umurumda değil' yönündeki açıklamalarının ardından Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios da coştu!

Yeorgios, Yunanistan'dan gelen iki savaş gemisi ve dört savaş uçağının kendilerini cesaretlendirdiğini belirtti.

''Bu kargaşa içerisinde Yunanistan'dan Kıbrıs'a takviye kuvvetlerin geldiğini görmek güzel bir duygu'' diyen Yeorgios, ''Bu uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi. Devam etmesini istiyoruz'' dedi.

"Bir zamanlar oluşturulmuş Yunanistan-Kıbrıs ortak savunma doktrinin geçerli olmasını istiyoruz'' diyen Rum Papaz şöyle devam etti:

"Çünkü Türkiye'nin bizim için oluşturduğu tehlikeyle tek başımıza başa çıkmamız zor. Yunanistan'ın desteğine ihtiyacımız var. Bu zor günlerde cesaretleniyoruz. Yunan halkına, hükümetine ve kilisesine minnettarız."