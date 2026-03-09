Güney Kıbrıs’a Yunanistan, Fransa, İtalya, İngiltere gibi ülkelerden askeri destek gelmesi Rum liderliğini ‘yoldan çıkardı’

Rum lider Nikos Hristodulides’e yakın gazeteciler, siyasetçiler o kadar ileri giden paylaşımlar ve yorumlar yapıyor ki; neredeyse Girne’yi teslim aldılar, alacaklar!..

Bunu genellikle ELAM’cılar ve Hristodulidis taraftarları paylaşıyor.

Rumların ünlü avukatlarından Laris Vrahimis, sosyal medya hesabından "Yunanistan, Fransa, İtalya, Hollanda, İspanya, Girne'yi almak için adım atmayacaklar mı?" diye yazdı ve Yunan askerlerinin Girne'ye saldırdığını canlandıran bir fotoğraf paylaştı.