Güney Kıbrıs’ın hava savunma şemsiyesinin, İran’a ait İHA ile İngiliz egemen askeri üssü Ağrotur’a yapılan saldırısını engellememesi tartışılıyor.

Güney'de yayımlanan Haftalık Kathimerini “Radarlar Drone’u (İHA) Gördü Ancak Kilitlemedi” başlıklı haberinde Rum hava savunma şemsiyesinin Fransız yapımı “Mistral”, İtalya/İsviçre yapımı “Aspide/Skyguard Otellos”, Rus yapımı “TOR M1’den oluşan ve İnsansız Hava Araçları (İHA) konusunda var olan açığı kapatmak üzere yakın zamanda İsrail’den alınan Barak MX sisteminden oluştuğunu hatırlattı.

Sistemin, olay gecesi devrede olduğunu, hava sahasına girdiğini görmesine rağmen İran’ın Shahed 136 İHA’sını kilitlemediğini belirten gazete RMMO’nun, gazetenin bu yöndeki sorularına cevap verilmediğini yazdı.

Gazeteye göre RMMO radar sisteminde görev yapan emekli bir subay ise "Beşparmak Dağlarına S-200 tipi füze düşmesi" ve "Rum yönetiminin TOR M1’leri aldığı ilk günlerde kullanıcısının bir Türk savaş uçağını kilitlediğinde maruz kaldıklarını" örnek göstererek RMMO içerisinde bir “sorumluluk alma korkusu” sendromu yaşandığı bilgisini verdi.

Gazete S-200 olayı yaşandığında Rum Savunma Bakanlığının konuyla ilgili bilgiyi RMMO komutanlığından değil, saat 03.00 sularında Kathimerini muhabirinden haber aldığını vurguladı. Gazetenin adını açıklamadığı emekli subay, TOR M1 sistemi alındığında da sistem kullanıcısı RMMO mensubunun, Baf’taki “Andreas Papandreu hava üssü üzerinde uçtuğu gerekçesiyle bir Türk savaş uçağını kilitlediği gerekçesiyle siyasi gerilim ve birim içi sıkıntılar yaşadığı" bilgisini verdi.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak Rum yönetiminin mevcut hava savunma sisteminin İHA’larla ilgili zafiyeti olduğunu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Yunanistan ve diğer bazı Avrupa ülkelerinden bu nedenle yardım istediğini aktardı.

Güney'de yayımlanan Alithia gazetesi, “İsraillilere Barak MX için milyonlar ödedik, kendi tatbikat alanımız yokken Mari ve Baf’taki üsleri sunarak Amerikalılara tatbikat alanı sağladık ama Yunanistan’dan, İngiltere’den ve AB’nin güçlü üyelerinden koruma talep ettik” yorumunu yaptı.