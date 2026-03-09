Kıbrıs Postası’na konuşan Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, bu sabah saatlerinde 6 adet F-16 savaş uçağının ülkeye geleceğini açıkladı.
Meşeli, uçakların güvenlik amacıyla geleceğini belirterek normal uçuşların aksamayacağını ifade etti.
Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları dün yaptıkları açıklamada, son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) güvenliğinin sağlanması amacıyla adaya F-16 savaş uçaklarının konuşlandırılmasının değerlendirildiğini bildirmişti.