Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis bugün Güney Kıbrıs’a geliyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Macron'un geçen hafta insansız hava aracı saldırısına hedef olan Avrupa Birliği üyesi Güney Kıbrıs'a desteğini göstermek için bugün Güney Kıbrıs'ı ziyaret edeceği kaydedildi.

Macron’un, ziyareti çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşeceği de ifade edildi.

Öte yandan Orta Doğu’da tırmanan gerilim nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yanı sıra yarın, Yunanistan Başbakanı Krikaos Miçotakis de Güney Kıbrıs’a gidecek.

Macron ile Miçotakis’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşeceği ifade ediliyor.