Kıbrıs'ta İngiliz üslerine saldırı sonrasında, Rum tarafına yabancı ülkelerin askeri yığınak yapması Rumları ayağa kaldırdı.

Halk sokağa çıktı, önceki gün Rum Başkanlık köşküne doğru yürüdü.

''Ölüm üsleri Kıbrıs'tan defolun. Savaşların ve soykırımların suç ortağıyız'' sloganları attı, pankartları taşıyan halk, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'i ABD ve İsrail'in 'uşağı' olmakla eleştirdi.

Yürüyüşte Rum liderliğinin 'Hristodulides'in Gazze'deki soykırıma desten verdiğine'' dikkat çekildi ve ''Şimdi de bölgedeki operasyonlara destek veriyorsun. Bu suç ortaklığına son ver'' çağrısı yapıldı.

Yürüyüşte yapılan açıklamada Rum liderliğinin ''ABD ve İsrail'e sürekli olarak sağladığı kolaylıklar nedeniyle Kıbrıs'ın işlenen suçlara ortak olduğu'' vurgulandı.

İngiliz askeri üslerinin ülkeden 'kovulması' gerektiğini savunan Rumlar, ''Bölgesel savaş birçok ülkeye yayılırken, Kıbrıs'ın emperyalist emellerdeki rolü derinleşiyor ve bu durum Kıbrıs sakinlerini ve tüm Kıbrıs halkını tehlikeli ve yıkıcı bir yola sürüklüyor'' dedi.

Pankartlarda "Savaş hazırlıklarına karşıyız'', ''Biz hiçbir devlet, başkent, iktidar için savaşmıyoruz", "Ölüm üsleri defolsun", "Kıbrıs'taki üsler defolsun, Kıbrıs savaş ittifakından defolsun" yeraldı.