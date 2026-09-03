2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi yüksek öğrenim burs müracaatları 14 Eylül’de başlıyor.

Yüksek Öğrenim ve Dış ilişkiler Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, burs başvuruları 14- Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Yüksek Öğrenim ve Dış ilişkiler Dairesi’nin https://yobis.mebnet.net adresinden online olarak yapabilecek.

Açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar döneminde yüksek öğrenim burslarından yararlanan öğrencilerin de https://yobis.mebnet.net adresinden başvurularını online olarak yenilemeleri gerektiği hatırlatıldı.