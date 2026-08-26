Eğitim ve sosyal bilimler alanında uluslararası akademik iş birliklerini güçlendiren TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 12’nci buluşmasında Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek. 3-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek kongrede, “Yeni Yüzyılda Eğitimde Kapsayıcılık, Sürdürülebilirlik ve Dönüşüm” ana teması çerçevesinde eğitim sistemlerinin değişen toplumsal ihtiyaçlara nasıl yanıt verebileceği ve geleceğin eğitim modellerinin nasıl şekilleneceği farklı disiplinlerin bakış açılarıyla değerlendirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde yüz yüze ve çevrim içi katılım seçenekleriyle gerçekleştirilecek kongre; akademisyen, araştırmacı ve bilim insanlarına güncel çalışmalarını uluslararası akademik çevrelerle paylaşma, farklı ülkelerden meslektaşlarıyla bilimsel etkileşim kurma ve yeni akademik iş birlikleri geliştirme fırsatı sunacak.

TURKCESS 2026’nın bilimsel gücü rakamlara yansıyor...

TURKCESS 2026’da Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri, Kosova, Birleşik Krallık, İtalya, Nijerya ve Almanya’dan 98 farklı üniversiteyi temsil eden 467 araştırmacı, toplam 340 bilimsel bildiri ile yer alacak. Kongrenin bilimsel programında toplam 612 yazarlık kaydı bulunurken, bildiri başına ortalama yazar sayısı 1,80 olarak gerçekleşti. Katılımcı profili ise lisansüstü öğrencilerden profesörlere, öğretmenlerden uzmanlara ve araştırma görevlilerine uzanan geniş bir akademik çeşitlilik ortaya koyuyor.

Kongreye sunulan çalışmaların konu dağılımında 160 bildiri ile eğitim, öğretim ve programlar ilk sırada yer alırken; bu alanı 98 bildiri ile sosyoloji, aile ve toplum, 96 bildiri ile psikoloji ve PDR takip ediyor. Yapay zeka ve dijitalleşme alanındaki 51 çalışma da kongrenin öne çıkan araştırma başlıkları arasında yer alıyor. Kapsayıcı eğitim ve sürdürülebilir eğitim ise bildirilerde en sık kullanılan anahtar kavramlar arasında bulunuyor.

TURKCESS, bugüne kadar Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Kosova gibi farklı ülkelerde düzenlenerek 20’den fazla ülkeden yüzlerce akademisyeni bir araya getirdi. 12’nci buluşmasını KKTC’de gerçekleştirecek kongre, Türk kültür coğrafyası başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki akademisyen, araştırmacı ve öğrenciler arasında bilimsel etkileşimi güçlendirirken, eğitim, sosyal ve beşeri bilimler alanındaki özgün araştırmaların disiplinler arası görünürlüğüne de katkı sağlamayı amaçlıyor.

Eğitimin geleceği kapsayıcılık ve dönüşüm ekseninde ele alınacak...

Kongrede; okullarda kapsayıcı eğitim, kapsayıcı eğitim uygulamaları, okul öncesinde kapsayıcılık, kapsayıcı eğitimde öğretmen modelleri, okul-aile-toplum ilişkisi ve kapsayıcı öğrenme ortamları gibi başlıklar ele alınacak. Öğretim programları ve eğitim materyalleri, yükseköğretimde kalite ve kapsayıcı eğitim, eğitimde iyi örnekler ile kapsayıcılığın yaygınlaştırılmasına yönelik politika yaklaşımları da bilimsel tartışmaların başlıkları arasında yer alacak.

Sürdürülebilirlik boyutunda ise sürdürülebilir kalkınma için eğitim, okullarda ve öğretmenlerde sürdürülebilir eğitim, özel eğitim kurumlarında kapsayıcı ve sürdürülebilir eğitim ile 21’inci yüzyıl becerileri ve sürdürülebilirlik eğitimi gibi konular değerlendirilecek.

Bilimsel sunumların yanı sıra paneller ve atölyeler de düzenlenecek...

TURKCESS 2026 programında bilimsel bildiri sunumlarının yanı sıra çağrılı konuşmalar, paneller ve atölyeler de yer alacak. Böylece kongre, akademik araştırmaların sunulduğu bir platform olmanın ötesinde, eğitim ve sosyal bilimlerin güncel meselelerinin farklı bakış açılarıyla tartışılabileceği etkileşimli bir bilimsel buluşma niteliği taşıyacak.

Kongre kapsamında gerçekleştirilecek sosyal ve kültürel etkinliklerle de katılımcıların farklı ülkelerden meslektaşlarıyla iletişim kurmaları ve yeni akademik bağlantılar geliştirmeleri desteklenecek.

TURKCESS’in akademik ve sosyal programında ayrıca 2018 yılından bu yana verilen “Türk Dünyası Hizmet Ödülü” ile farklı temalarda verilen “Bilim İnsanı Ödülleri” de yer alacak. Bu ödüllerle bilimsel üretime ve Türk dünyası başta olmak üzere akademik iş birliklerine katkı sunan isimlerin çalışmalarının görünür kılınması amaçlanıyor.