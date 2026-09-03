Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, Girne açıklarında yaşanan deniz faciasının ardından yürütülen sürece ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Onalt, facianın yalnızca denizde yaşanan bir kaza olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, olayın kamu yönetimindeki liyakatsizliği, denetimsizliği ve sorumluluk eksikliğini tüm açıklığıyla ortaya çıkardığını söyledi.

“SİYASİ İRADE DENİLEN KAVRAM YERLE BİR OLDU”

Yaşanan sürecin devlet yönetimine duyulan güveni ciddi biçimde sarstığını savunan Onalt, “Bugün siyasi irade denilen kavram yerle bir oldu. Liyakatsizliğin nasıl ön plana çıktığını, denetimsizliğin ise nelere mal olabileceğini acı bir şekilde gördük” ifadelerini kullandı.

İnsan hayatının ihmale bırakılamayacağını vurgulayan Onalt, böylesine ağır sonuçları bulunan bir olayda yalnızca açıklama yapılmasının yeterli olmadığını kaydetti. Facianın meydana gelmesinde ihmali veya sorumluluğu bulunan herkesin ortaya çıkarılması gerektiğini belirten Onalt, siyasi ve idari sorumluların da kamuoyu önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Birlik olarak gelişmeleri yakından izleyeceklerini vurgulayan Onalt, “Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Sorumluların belirlenmesi ve benzer acıların yeniden yaşanmaması için gereken adımlar atılana kadar susmayacağız” ifadelerini kullandı.

Onalt, faciada hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilerken, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.