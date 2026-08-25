Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nin Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı tarafından yapılacak olan Yetenek Sınavı, 3 Eylül Perşembe günü yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Adaylar, 2026–2027 Güz Dönemi için lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, 2026–2027 Güz Dönemi’nde YÖK ve YÖDAK onaylı programlarına yeni öğrencilerini kabul edecek. Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak adayların katılacağı “Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Giriş Yetenek Sınavı”, 3 Eylül Perşembe günü yapılacak.

Başvuru ve katılım bilgileri...

Düzenlenecek olan yetenek sınavı, saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ES-0-D12 numaralı salonda gerçekleştirilecek. Sınava çevrimiçi katılmak isteyen adaylar ise üniversitenin online sınav bağlantısı meet.google.com/trn-mpog-uji üzerinden sınava katılabilecek. Yurt dışında bulunan KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar, bulundukları illerdeki Yakın Doğu Üniversitesi temsilciliklerine başvurarak ya da [email protected] adresine e-posta göndererek ön kayıt yaptırabilecek.

Sınav ve başvuru süreciyle ilgili ayrıntılı bilgiye ise +90 392 223 64 64 numaralı telefon hattı veya +90 533 861 11 15 numaralı WhatsApp hattı üzerinden ulaşılabilecek.