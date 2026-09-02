Hayvan fizyoterapisi alanında eğitim ve klinik uygulamaların geliştirilmesi amacıyla, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Veteriner Hekimliği Fakültesi ile Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği ve Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği arasında “Hayvan Fizyoterapisi Eğitimi İş Birliği Protokolü” imzalandı. Dört kurumun iş birliğini kapsayan protokolle; hayvan fizyoterapisi alanında bilimsel ve uygulamalı eğitimlerin geliştirilmesi, uzmanlık kapasitesinin artırılması ve KKTC’de klinik uygulamaların yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Protokol kapsamında eğitim programının hazırlanması, eğitmen kadrosunun oluşturulması ve teorik ve uygulamalı eğitimlerin yürütülmesi planlanıyor. Ayrıca katılım ve kayıt süreçleri düzenlenirken, hayvan fizyoterapisinin KKTC’de yasal bir çerçeveye kavuşturulması için çalışmalar yürütülecek. Üniversitenin ilgili fakülteleri eğitim içeriğinin hazırlanması, akademik ve eğitmen desteğinin sağlanması ile derslik, laboratuvar ve klinik olanakların kullanıma sunulmasından sorumlu olacak. Meslek kuruluşları ise yasal süreçlerin yürütülmesi, mevzuat önerilerinin hazırlanması ve eğitim programına ilişkin kayıt ve bilgilendirme çalışmalarını üstlenecek.

Protokol, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz Özgören, Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Dr. Fzt. Batuhan İ. Dericioğlu ve Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Vet. Hek. Burak Toksoy tarafından imzalandı. İmza törenine üniversite ve meslek kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Bilimsel iş birliği güçlendiliyor!

Törende konuşan Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Dr. Fzt. Batuhan İ. Dericioğlu, fizyoterapistlerin insan sağlığının yanı sıra hayvanların hareket ve yaşam kalitesine de katkı sağlayabileceğini belirtti. Hayvan fizyoterapisinin bilimsel bir temele kavuşması açısından protokolün önem taşıdığını ifade eden Dr. Fzt. Dericioğlu, iş birliğinin mesleğe, hayvanlara ve topluma katkı sağlamasını diledi.

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Vet. Hek. Burak Toksoy da KKTC’de veteriner kliniklerinin sayısının son 20 yılda 5’ten 65’e yükseldiğini belirterek, bunun hayvan sağlığına yönelik farkındalığın arttığını gösterdiğini söyledi. Protokolle hayvanların tedavi süreçlerinin bilimsel temellerle desteklenmesini ve tedavi kalitesinin artırılmasını amaçladıklarını ifade eden Vet. Hek. Toksoy, iş birliğinin hayvan sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Hayvan sağlığına multidisipliner yaklaşımla katkı sağlanacak!

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz Özgören, insan, hayvan ve gezegen sağlığının birbiriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekerek, gerçekleştirilen iş birliğinin bu bütüncül yaklaşım açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Çalışmaya katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür eden Prof. Dr. Özgören, üniversitenin farklı sağlık bilimleri alanlarından akademisyen ve öğrencilerin projeye gösterdiği ilginin de önemli olduğunu belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz ise hayvan sağlığının insan sağlığı ile doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, iş birliğinin farklı meslek alanlarının bilgi ve deneyimlerini bir araya getireceğini ifade etti. Hayvan fizyoterapisi alanında düzenlenecek eğitim ve kursların meslek mensuplarına önemli katkı sağlayacağını söyleyen Prof. Dr. Darbaz, KKTC’de hayvan sağlığı alanında önemli gelişmeler yaşandığını, uluslararası uygulamaların da takip edilmesiyle fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinin daha da geliştirilebileceğini kaydetti.