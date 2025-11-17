Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ 13-16 Kasım 2025 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen Balkan Anayasa Mahkemeleri Forumu’nun 3. Olağan Toplantısına katıldı. Özerdağ forum kapsamında, İnsan Haklarının Standardizasyonu ve Anayasa Yargısının Rolü konulu uluslararası konferansta konuşma yaptı.

Konferansa, ev sahibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin yanı sıra Azerbaycan, Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Kosova, Romanya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Moldova Anayasa Mahkemelerinden Başkan ve Üyeleri ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıçları katıldı. Yüksek Mahkeme Heyetinde Yüksek Mahkeme Yargıcı Talat Usar da yer aldı.