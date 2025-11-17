Diş Hekimliği Haftası dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, kamusal ağız ve diş sağlığı konusunda sorunlar yaşandığı; kamudaki diş hekimi sayısının yetersiz olduğu da belirtildi.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası (KTDTO) tarafından 17-22 Kasım Diş Hekimliği Haftası dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler ve sektörde yaşanan sorunlar bugün yapılan basın toplantısında aktarıldı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) binasında saat 10.00’da başlayan basın toplantısında KTDTO Başkanı Dr. Dt. Turhan Ulutekin, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO) Başkanı Dr. Erol Barçın ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan birer konuşma yaptı.

-Ulutekin: "Diş Hekimliği kontenjanları tamamen durdurulsa bile hekim sayısı ülke ortalamasının çok üzerinde"

KTDTO Başkanı Dr. Dt. Turhan Ulutekin konuşmasında, yıllardır dile getirdikleri sorunları çözüme ulaşmamaları nedeniyle bir kez daha paylaşmak zorunluluğu doğduğunu söyledi.

En temel sorunun ülkede hızla artan Diş Hekimliği Fakülteleri ve artan hekim sayısı olduğunu kaydeden Ulutekin, bugün diş hekimliği kontenjanlarının tamamen durdurulması durumunda bile hekim sayısının ülke ortalamasının çok üzerinde olduğunu kaydetti.

Kamusal ağız ve diş sağlığı konusunda da sorunlar yaşandığını kaydeden Ulutekin, pedodonti alanında atama yapılmadığını, çene cerrahisi ve endodonti bölümlerinde ada genelinde yalnızca bir uzmanın görev yaptığını, protetik diş tedavisi alanında ise kimsenin görev yapmadığını savundu.

Tıbbi atıkların yıllardır evsel atıklarla birlikte toplandığını da dile getiren Ulutekin, bunun halk sağlığı açısından sakıncalı bir durum oluşturduğunu kaydetti.

Ulutekin, ülkeye kaçak yollarla sokulan dental materyallerinin denetimsiz biçimde kullanıldığını, bunun halk sağlığı açısından risk yarattığını da kaydetti. Ulutekin, tüm meslektaşlarının Diş Hekimliği Günü’nü kutladı.

-Barçın: “Ağız ve diş sağlığı estetik değil, genel vücut sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır”

KTTO Başkanı Dr. Erol Barçın da ağız ve diş sağlığına estetik açıdan değil, genel vücut sağlığının ayrılmaz bir parçası olarak bakmak gerektiğini söyledi. Barçın, diş sağlığının “Kalp-damar hastalıklarından diyabete, beslenme sorunlarından yaşam kalitesine kadar birçok alanda belirleyici rol oynamaktadır.” ifadesini kullandı.

Sağlık politikalarının sürdürülebilir, toplum odaklı olması, tüm halkın eşit, erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanması gerektiğini söyleyen Barçın, bu nedenle diş hekimlerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, koruyucu diş hekimliğinin desteklenmesi ve toplum çapında bilinç düzeyinin artırılmasının önemine işaret etti.

KKTC’de her geçen gün yeni Diş Hekimliği Fakültesi açıldığına işaret eden Barçın, ancak öğrencilerin yetersiz öğretim üyeleri, yetersiz hasta muayenesi, görgü ve hasta doygunluğu olmadan mezun olduğunu savundu.

Barçın konuşmasında, özveri ile çalışan tüm diş hekimlerinin, ağız ve diş sağlığı alanında emek veren sağlık çalışanlarının Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nı kutladı.

-Dalkan: "Acil diş hekimliği hizmeti yok"

KTTB Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan da kamusal ağız ve diş sağlığı konusunda da sorunlar yaşandığını kaydetti ve “Kıbrıs’ın kuzeyinde 120’si uzman olmak üzere toplam 560 diş hekimi varken, kamuda sadece yaklaşık 30 diş hekimi ve 4 uzman diş hekimi istihdam edilmiştir.” dedi.

Ülkede acil diş hekimliği hizmetlerinin bulunmadığını da belirten Dalkan, gece saatlerinde, hafta sonlarında veya resmî tatillerde akut ağrı yaşayan, travma geçiren, kanaması durmayan ya da acil müdahale gerektiren hastaların başvurabileceği kamusal bir merkez olmadığını dile getirdi.

Dalkan, her ilçeye bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kurulması gerektiğini de aktararak, hükümetlerin yıllardır bu zorunluluğu görmezden geldiğini savundu.

Bazı üniversitelerin diş hekimliği ve diş hekimliği doktora programlarının eğitim standartları konusunda endişeleri olduğunu da kaydeden Dalkan, “Ülkede 560 diş hekimi üyemiz varken, yalnızca Kıbrıs’ta şu anda okuyan 313 KKTC vatandaşı diş hekimliği öğrencisi bulunması; buna rağmen yeni fakültelere izin verilmesi, akıl ve bilim dışı bir planlama örneğidir.” görüşünü aktardı.

Eleştirilerinin iyi niteli olduğunu belirten Dalkan, yetkililere şu çağrıda bulundu:

“Kamusal diş sağlığı hizmetleri güçlendirilmelidir, her ilçede Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kurulmalıdır, acil diş hekimliği hizmeti başlamalıdır, uzman eksikliği giderilecek kadro planlaması yapılmalıdır, diş hekimliği ve doktora eğitimleri denetlenmeli, eğitim kalitesi güvence altına alınmalıdır."

Dalkan ayrıca kamu ve özelde büyük bir özveriyle çalışan tüm diş hekimlerine teşekkür ederek, günlerini kutladı.

-Diş Hekimleri Haftası etkinlik programı

Diş Hekimleri Haftası bir dizi etkinlikle kutlanacak. KTTB ve KTDHO temsilcileri bugün Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı ziyaret ederek, meslekteki sorunlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

Daha sonra, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Lefkoşa Çocuk Yuvası ziyaret edilerek, ağız ve diş sağlığı konularında eğitim verilecek, yuvadaki eksikliklerin giderilmesine yönelik katkıda bulunulacak.

KTTB konferans salonunda cumartesi günü saat 14.00- 15.00 arasında “Biyomekanik bakış açısıyla implantların eğrisini doğrusunu denk getirmek” konusunda Prof. Dr. Oğuz Ozan ve 15.00- 16.00 saatleri arasında ise “Klinikte endodontik tedavinin çıkış yolları” konusunda Dr. Dt. Toygan Bora konuşma yapacak.

Diş Hekimleri Haftası etkinlikleri cumartesi akşamı saat 19.30’da Avlu’da düzenlenecek gala gecesiyle son bulacak.