KTMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, 5 Aralık Dünya Toprak Günü’nde yayımladığı mesajında, “Toprak Koruma Yasası’nın olmaması sonucunda ekilebilir tarım arazilerinin her geçen gün azalmasının endişe verici boyutta olduğunu” söyledi.

Uluçam, 2010 yılından bu yana ülkedeki mevcut tarımsal arazi güncellemeleri konusunda çalışma yapılmadığını savunarak, “2000-2010 yılları arasında 75 bin dönüm arazinin tarım dışı kaldığını, bu tarım dışı kalan arazilerin büyük bölümünün birinci ve ikinci sınıf tarım arazileri olduğunu” belirtti.

“Tarım arazilerinin azalmasına paralel olarak üretimin azaldığını ve ithalatın arttığını göz ardı etmeye devam edersek, ilerleyen süreçte tüm tarımsal ürünleri ithal eder ve de daha pahalıya tüketir bir konuma geleceğiz” diyen Uluçam, “Yetkilileri göreve davet ediyoruz” dedi.

Uluçam, “Mevcut tarımsal arazi varlığımız en son 2010 yılında güncellenmiş ve 2010 yılından sonra gerek personel gerekse arazi etüt çalışmaları için yeterli maddi kaynağın ayrılmaması nedeni ile 2010 yılından sonra günümüze kadar bu konuda yetkili makamlar tarafından herhangi bir çalışma yapılmamıştır.” diyerek, devamla şunları kaydetti:

“2000-2010 yılları arasında toplamda 75 bin dönüm arazi tarım dışı kalmış (inşaat, yol v.s.) ve bu tarım dışı kalan arazilerin büyük bölümü (45 bin dönüm) birinci ve ikinci sınıf tarım arazileridir. Bu nedenle yıllar içerisinde üretim ve ithalat rakamlarını yan yana koyduğumuzda tarım arazilerinin azalmasına paralel olarak üretimin azaldığını ve ithalatın arttığını göz ardı etmeye devam edersek ilerleyen süreçte tüm tarımsal ürünleri ithal eder ve de daha pahalıya tüketir bir konuma geleceğiz. Bu nedenle en büyük doğal kaynağımız olan toprağımızı ve buna bağlı olarak yerel tarımsal üretimimizi korumak için yetkilileri göreve davet ediyoruz.”