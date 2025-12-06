Önceki gün itibarıyla görevden alınan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat, ortaya skandal bir iddia attı.

Sim tv’de Haber Toplantısı isimli programa bağlanan Serhat, “İnsan ticaretini önlemek istediğim için görevimden oldum.” ifadelerini kullandı. Serhat, görevde olduğu süre içinde insan ticareti nitelikli bir işin yargıya taşındığına dikkat çekerek, “Zaman içinde her şey anlaşılacak. Kimin doğru, kimin yanlış yaptığını herkes görecek. İnsan adıyla ve şerefiyle yaşar.” diye konuştu.