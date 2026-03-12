Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz, ülkemiz trafiğinin her yerde tehlikelerle dolu olduğunu ve özellikle ağır vasıta araç sürücülerinin taşıdıkları yüklere aldırış etmeden araçlarını kullandıklarını ifade ederek sitem ettiler.

Bize gönderdikleri fotoğrafla alakalı konuşan vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi anayolda ilerleyen bu kamyon veya TIR türü ağır vasıta aracın üzerindeki yük sanki de düşecekmiş gibi yana kaymış durumda. Ancak sürücüsü buna hiç aldırış etmeden sanki de salon araç kullanırmış gibi TIR aracı kullanıyor” diye konuştular.

Bu gibi büyük ve ağur araç sürücülerinin ülkemiz yollarına aldırış etmeden oldukça süratli araç kullandıklarına vurgu yapan vatandaşlarımız yollarımızın hiç güvenli olmadığını iddia ettiler.

Bu TIR araç üzerindeki yüklerin iple bağlandığını ancak bu iplerin gevşediği için taşıdığı yüklerin yana kaydığını ifade eden vatandaşlarımız “Bu nasıl bir yük taşımadır? Ansızın bu tır yolda bir çukura düşse ve o esnada yanından geçen bir arabanın üzerine bu yükler savrulsa tam bir facia olacak” diyerek bu duruma tepkilerini bizlerle paylaştılar.