Türkiye 'nin en karizmatik oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, yeni imajıyla yine gündeme oturdu. Sarı saçları ve mavi gözleriyle yıllardır hayranlarının gönlünde taht kuran ünlü oyuncu, bu kez saçlarını her zamankinden daha açık bir sarıya boyatarak dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun saçları, magazin dünyasının tanınmış isimlerinden Önder Tiryaki tarafından boyandı. Normalde açık sarı tonlarıyla bilinen Tatlıtuğ'un saçları, bu kez daha da açılarak neredeyse "civciv sarısına" yakın bir tona dönüştü.

PAYLAŞIM BAŞAK DİZER'DEN GELDİ

Yeni imajın fotoğraf ve videoları ise eşi Başak Dizer'den geldi. Dizer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eğlenceli bir not düşmeyi de ihmal etmedi:

"Pişşt, artist misin? (Not: Evde denemeyin.)"

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, hayranları Tatlıtuğ'un yeni imajına yorum yağdırdı.

UFUKTA YENİ BİR PROJE Mİ VAR ?

Ünlü oyuncunun saç rengindeki bu değişimin yeni bir proje için mi yoksa tamamen imaj yenilemek amacıyla mı yapıldığı henüz bilinmiyor.