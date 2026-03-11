SANATSAL.

Ülkemizde bir mekanda Kadınlar Günü nedeniyle sanatsal bir etkinlik düzenlenmiş.

Yani bu sanatsal günde Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlenen bu etkinlikte 2 yarı çıplak siyahi erkeğin dans etmesinin sanatla bağını kuramadım.

(Hüseyin Cumaoğlu)

Kendi ülkelerinde yavru bir kediye bile dokundurtmayan , modern , çağdaş ve ileri geçinen sahtekar Avrupa ülkeleri Filistin’de çocuklar öldürülürken kılını bile kıpırdatmaz,, Bu sahtekar Avrupa ülkeleri adamızın üzerinde savaş oyunları oynadığı ve bu oyunlarını Türkiye önceden gördüğü için buraya savaş uçakları gönderdi. Bu dünyada güvenliğimiz için gerçek anlamda güvendiğimiz tek ülke Türkiye ve kılımıza zarar gelmeyeceğinin tek koruyucusu da Türk Silahlı Kuvvetleridir, ve inanın bu sahtekar Avrupa ülkeleri en küçük bir fırsatta çocuklarımıza bile acımaz

(Hasan Balses)

Amerika ve İsrail milyarlarca dolar harcayıp bütün bölgeyi ateşe atarak sonunda büyük bir stratejik başarı elde ettiler: 86 yaşındaki Ali Hamaney’i 56 yaşında, muhtemelen ondan da daha sert bir Hamaney’le değiştirmeyi başardılar. Afganistan'da Taliban'ın yerine Taliban'ı getirdikleri gibi.

Bazen “rejim değişikliği” diye pazarlanan şey aslında sadece bir kuşak değişimidir. Ama öyle sıradan bir kuşak değişimi değil.. daha radikal, daha öfkeli, daha kapanmış bir kuşağın gelişi. İran gibi ideolojik devletlerde dış müdahale çoğu zaman rejimi zayıflatmaz; tam tersine rejimin içindeki en sert fraksiyonları güçlendirir. Tehdit büyüdükçe devlet de kabuğuna çekilir, güvenlik aygıtı büyür, toplum daha fazla baskı altında kalır.

Bölge biraz daha militarize, İran biraz daha kapanmış, diplomasi biraz daha uzak, toplum ise biraz daha yalnız.Eskilerin bir sözü vardır: “Allah akıl fikir versin.” Çünkü görünen o ki bugünlerde “strateji” denen şey çoğu zaman yalnızca çok pahalı bir delilikten ibaret.

(Mete Hatay)

Hamitköy'de 11.30 civarı elektrik kesildi. Kesinti mi, arıza mı; bilgi yok. 12.10'da 5 dakika civarı sıra bekleyerek çağrı merkezine ulaştık. "Az sonra geliyor" dedi görevli kadın. İnandık, ama gelmedi. 14.00'te tekrar aradık, bu sefer 10 dakika sıra bekleyerek ulaştık, "ekipler başka yerde, gün içinde bölgedeki arızaya bakacaklar" yanıtını aldık... Örnek bir çağrı merkeziydi; hem hızlı, hem doğru yanıt yeriydi bir zamanlar... Kapatın gitsin Hiç olmazsa sadece kesintiye kızarız, elimizdekileri bir bir nasıl yitiriyoruz diye saç baş yolmayız

(Nezire Gürkan)

ASİMETRİK İLİŞKİLER :

İsrail , Orta Doğu'da çıban başı. Orta Doğunun alan olarak ve Dini inanç bakımından küçük bir ülkesi.

Genişlemek ve BOP projesini Tevratta dayandırır. . Din Kitabında böyle bir saçmalık olmaz.

Bu küçük ülke, zengin, nüfuslu kişilerin etkisi ve lobicilikle , şantajla ABD yi arkasına alıyor.

Batı seria ve Lübnanda güç kullanarak Arapların mallarına el koyuyor.

Hedefinde en büyük engel İRAN.

İran'a saldırması için üç gerekçe ortaya koyuyor.

1. İran atom bobasi yaparsa !! Saddamda da aynı iddia ileri sürüldü.

2. İran kadınlara mahremiyet konusunda ağır baskı yapıyor.

3. İranın petrol zenginliğini elde etmek.

8 Milyon Yahudi'nin Bütün Orta Doğuyu yönetmesi mantık dışı.

(Yücel Dolmacı)