Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, bize gönderdikleri bir fotoğrafla ülkemizde trafik güvenliğinin ne noktada olduğunu sorguladılar.

Vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen hurda demir yüklü aracın Lapta bölgesinde fotoğraflandığını ifade ederek, aynı aracın daha sonra Haspolat yakınlarında görüldüğünü kaydettiler.

Adeta yola düşecekmiş gibi sarkan hurda demirlerin diğer sürücüler için bir tehlike olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, “Bu araç sürücüsü bu kadar hurda demiri neden yüklüyor anlayabilmiş değiliz” diyerek sitem ettiler.

Bu arada yüklü aracın bu şekilde yolda gitmesine ise polisin nasıl izin verdiğini sorgulayan vatandaşlarımız, “Bu araç Lapta’dan ta Haspolata kadar hiç mi fark edilmedi? Yollarımızda hiç mi polis yok” diye sorguladılar.