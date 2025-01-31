Bir grup veli, geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen Kolej Giriş Sınavı'nda (KGS-1) yer alan İngilizce sorularında hatalar tespit etti. Veliler; sınavda yanıltıcı, kafa karıştırıcı ve müfredat dışı konuların yer aldığını iddia ederek, söz konusu soruların yeniden değerlendirilmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü’ne dilekçe sundu.

Yapılan dilekçede, yanlış olduğu söylenen sorular, cevaplar ve açıklamaları da yer aldı ve sınav sonuçlarının yeniden değerlendirilmesi talep edildi.

Veliler adına konuşan Özgü Cemal Işıman; sınavın ölçme ve değerlendirme bakımından yetersiz kaldığını, çocukları ciddi bir strese soktuğunu ve kafa karışıklığı yarattığını belirtti. Bakanlığa sundukları dilekçede tespitlerin kanıtlı olarak ifade edildiğini belirten Işıman, veliler olarak söz konusu soruların yeniden değerlendirilmesi talebi olduklarını belirtti.

Işıman, "Kafa karışıklığı, aynı kâğıt üzerindeki matematik sınavına dahi etki etti.” dedi. Bazı soruların da müfredat dışı olduğunu belirten Işıman, sorularda eşit dağılımın olmadığını söyledi.

Işıman, dilekçede de belirtildiği üzere 1, 2, 3, 4,16 ve 17’inci sorularda ve ilgili parçanın kendisinde, 21’inci ve 22’inci sorularda hatalar ve ilgili parçanın kendisinde çocukları yanıltıcı kafa karıştırıcı ve müfredat dışı konular olduğunu tespit ettiklerini, ayrıca yapılan incelemede ilgili bazı ünitelerden de hiç soru sorulmadığını söyledi. Işıman, “Orta bir seviyesine giren, ilkokul 5. sınıf müfredatında olmayan konular var" dedi.

Sınavda sorulan soruların bir kısmının doğru cevabının belirsiz olduğunu, özellikle İngilizce bölümünde çocukların karşılaştıkları soru kalıplarının müfredatta yer almadığını belirten Işıman, veliler olarak söz konusu sorularının yeniden değerlendirilmesini talep ettiklerini söyledi. Sınavın çocuklar üzerinde yarattığı kaygıyı da dile getiren Işıman, "İngilizce bölümünün soruları öz değerlendirmeden kaymış vaziyettedir. Beş-altı önemli konu var ki bunlardan hiçbir soru yok. Veliler olarak talebimiz, tekrardan bu soruların değerlendirilmesidir. Kanıtlarla birlikte dilekçede yazıldı." dedi.

Işıman, "Sınavda parçalardan biri bir sayfa kadar uzundu. Parçalar uzun, anlaşılması zor ve bir yetişkin için bile 5 dakika içerisinde anlaşılamayacak şekildeydi. Son iki soru, 2 dakikadan fazla süre işten gerektiren sorulardı. Matematik öğretmenleri de aynı görüşte. Bu çocukları o kadar dağıttılar ve zamanlarını harcadılar ki, İngilizce sınavında çelişkiler nedeniyle çocukların matematiğe zamanı kalmadı." dedi.

TALİM VE TERBİYE DAİRESİ’NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü, 25 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilen Kolejlere Giriş Sınavı birinci basamağı (KGS-1) ile ilgili basına yansıyan iddialar üzerine açıklama yaptı.

Sınav sonrası itiraz sürecinin rutin şekilde devam ettiği ve yapılan itirazların belirlenen takvim doğrultusunda alanında uzman kişiler tarafından değerlendirildiği belirtilen açıklamada, sürecin tamamlanmasının ardından itiraz sahiplerine gerekli bilgilendirmenin yapılacağı ifade edildi.