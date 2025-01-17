Dikmen - Boğazköy anayolunda meydana gelen trafik kazasında bir araç uçuruma yuvarlandı.

Kaza dün saat 10.15 sıralarında meydana geldi.

22 yaşındaki Salih Özenalp yönetimindeki FT 910 plakalı araç, Dikmen’den Boğazköy istikametine doğru ilerlerken, sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak 9 metrelik uçuruma düştü. Araç sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kazada, sürücü Salih Özenalp ile araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Mustafa Kavuncuoğlu ve 21 yaşındaki Ahmet Gülkan yaralandı.

Yaralılar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.