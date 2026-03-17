Ortaköy’de önceki gün, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan bir kişi tutuklandı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen 20 yaşındaki Yaşar Uğurşah’ın üzerinde ve kullanımındaki araçta arama yapıldı. Aramalarda, şahsın tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 15 Mart 2026 tarihinde Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin şüpheli gördükleri aracı kontrol maksatlı durdurduklarını söyledi. Polis, zanlı ile araçta yolcu olarak bulunan bir şahsın araçtan indiğini ancak diğer şahsın koşarak olay yerinden kaçtığını açıkladı. Polis, araçta yapılan aramada sentetik cannabinoid olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini, zanlının tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının ifadesinde kaçan arkadaşıyla birlikte aralarında bin TL toplayıp, Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya gelip, Göçmenköy’de bir şahısla buluşup uyuşturucu aldıklarını, geri dönerken yakalandıklarını söylediğini aktardı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, kaçan şahıs ile uyuşturucu satan şahsın arandığını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.