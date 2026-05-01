Gönyeli’de meydana sirkat suçundan tutuklanan Bahman Shaban dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 27 Nisan 2026 tarihinde saat 16:00 raddelerinde zanlının Alayköy'de Sanayi Sitesi içerisinde kapısı açık vaziyette bulunan Hacı Emine Adil Camisi içerisine giriş yaptıktan sonra caminin giriş kapısının sağında bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay'ına ait plastik bağış kutusunun üst kısmını eliyle bastırıp kırdıktan sonra içerisinde bulunan yaklaşık 5000 TL nakit parayı sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 28 Nisan 2026 tarihinde Girne’de tespit edilerek, tutuklandığını, yapılan muhaceret kontrolünde ise 15 Mart 2026 tarihinden itibaren 44 gün yetkili makamlardan izinsiz KKTC’de ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak bir gün ek süre alındığını söyledi. Polis, zanlının parayı ne yaptığının araştırılacağını belirterek, altı gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı “Ben hırsız değilim camiye uyumaya gittim. İki gündür ekmek yemedim. Klimacıyım, çalışmak için buraya geldim. Ama beni çalıştırıp paramı vermediler, çalışma izni çıkarmadılar. İsterseniz Kıbrıs’taki tüm camilerin klimalarını ücretsiz temizlerim” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.