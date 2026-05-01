Girne’de elektrikleri açtırmak için 11 Mart tarihinde sona eren kira sözleşmesini, ev sahibinden habersiz yenileyerek imzalayıp mühürleten Sibel İşcan Özışık aleyhindeki 9 günlük soruşturma tamamlanırken, aynı olayla bağlantılı aranan Mehmet Orhan Özışık kayıplara karıştı.

Zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mehmet Düzce, zanlının ‘Resmi sahte belge düzenleme, tedavüle sürme’ suçlarından 21 Nisan tarihinde tutuklandığını söyledi.

Alınan ek tutukluluk süresinde Girne KIB-TEK, Gelir ve Vergi Dairesine ait kamera görüntülerinin temin edildiğini ifade eden polis, aynı olayda bağlantılı hakkında tutuklama emri olan Mehmet Orhan Özışık’ın arandığını belirtti.

Zanlı Sibel İşcan Özışık’ın ülkede çalışma izinli olduğuna dikkati çeken polis, uygun bir teminat talebinde bulundu.

Yargıç Mine G: Serden, zanlının ileride davalarında hazır bulunmasını sağlamak için yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 250 Bin TL nakit, 1 Milyon şahsi kefalet senedi imza ederek serbest kalmasına emir verdi.