KKTC Havalimanı’nda meydana gelen “sahte evrak tedavüle sürme” suçundan tutuklanan Cezayir uyruklu Boulem Meziani dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 19 Nisan 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında ülkeye KKTC Havalimanı’ndan giriş yaparken adına düzenlenmiş sahte Fransız kimliği ibraz ettiğini belirtti.

Polis, 30 günlük vize alan zanlının 23 Nisan’da havalimanından çıkış yaparken tespit edildiğini, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada orijinal Cezayir pasaportunun bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak 5 gün ek süre alındığını, bu süre içinde verdiği ifadede pasaportu 150 Euro karşılığında Cezayir’de yaptırdığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı, “Beş çocuğum var. Amacım Almanya’ya gitmekti, bu yüzden buraya geldim” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.